Di Maio: Taliansko podporuje úsilie Ukrajiny o vstup do EÚ

Rím 4. mája (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio v stredu telefonoval so svojím ukrajinským náprotivkom Dmytrom Kulebom, ktorého uistil, že jeho krajina podporuje snahu Ukrajiny o vstup do Európskej únie. TASR správu prevzala od agentúry ANSA.



"Premiér (Mario) Draghi včera v Európskom parlamente jasne objasnil taliansku líniu: chceme, aby Ukrajina vstúpila do EÚ, nebudeme sa na to pozerať inak a budeme vás naďalej podporovať," povedal šéf talianskej diplomacie Kulebovi.



Kuleba poďakoval Di Maiovi za podporu sankcií voči Rusku, ako aj za dodávky zbraní na Ukrajinu. Obaja ministri počas telefonátu tiež diskutovali o bezpečnostných zárukách pre Kyjev, dodal Kuleba na Twitteri.



Draghi vyzval v utorok počas plenárneho zasadnutia europarlamentu na rýchle prehodnotenie mechanizmov EÚ, aby mohla čeliť bezprecedentným výzvam spojeným s ruskou vojenskou inváziou na Ukrajinu. EÚ, ktorá čelí krízam, si podľa neho vyžaduje aj zrýchlenie európskych integračných procesov.