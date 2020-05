Di Maio: Taliansko presadzuje naštartovanie turizmu v EÚ od 15. júna

Rím 26. mája (TASR) - Taliansko chce 15. júna spustiť turistickú sezónu v celej Európskej únii. Uviedol to v pondelok večer pre taliansku verejnoprávnu televíziu RAI 1 taliansky minister zahraničných veci Luigi Di Maio, informuje agentúra APA.



"Sme za to, aby sme 15. júna spoločne znovu začali. Pätnásty jún by sa mal stať pre turizmus európskym 'Dňom D'," povedal Di Maio, ktorý predtým telefonicky hovoril s rakúskym ministrom zahraničných vecí Alexandrom Schallenbergom. Predmetom bilaterálnych rozhovorov bolo obnovenie voľného cestovania po krajinách EÚ. Rakúsko zastáva totiž váhavý postoj k otváraniu hraníc s Talianskom aj Slovinskom.



"Nemecko chce znova otvoriť (hranice) 15. júna. Na novom začiatku spolupracujeme aj s Rakúskom a ostatnými krajinami EÚ," vysvetlil Di Maio. Dodal, že obnovenie cestovania je pre Taliansko mimoriadne dôležité. Prioritou je, aby všetky talianske regióny zaviedli rovnaké opatrenia.



"Inak nebude zahraničný turista vedieť, ako sa má dostať z jedného do druhého regiónu," varoval s tým, že vláda je pripravená zachrániť letnú dovolenkovú sezónu.



Taliansko chce hranice pre občanov Európskej únie otvoriť od 3. júna. Rakúsko to však považuje za príliš skorý termín, keďže Taliansko je jednou z najviac zasiahnutých krajín. Podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa tam evidujú 230.158 nakazených a 32.877 obetí.