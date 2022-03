DIA: Bezletová zóna nad Ukrajinou by neochránila pred väčšinou útokov

Washington 11. marca (TASR) - Bezletová zóna nad Ukrajinou by neochránila pred väčšinou útokov zo zbraní, ktoré v súčasnosti používajú ruské jednotky. Povedal to vo štvrtok generálporučík Scott Berrier, riaditeľ americkej Obrannej spravodajskej agentúry (DIA). TASR prevzala správu od americkej televízie CNN.



Ruské sily používajú "kombináciu prevažne rakiet, delostrelectva a salvových raketometov. Existuje niekoľko presne riadených munícií, ktoré sa zhadzujú z lietadiel, ale toto číslo je malé," povedal Berrier. Bezletová zóna by preto podľa jeho tvrdení Ukrajinu neochránila.



CNN pripomenula, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane žiadal Severoatlantickú alianciu o zavedenie bezletovej zóny nad Ukrajinou.



Rusko varovalo, že krajiny, ktoré sa rozhodnú zaviesť nad Ukrajinou bezletovú zónu, bude považovať za účastníkov vojenského konfliktu.