DIA:V Taliansku dominuje kalábrijská mafia 'Ndrangheta;operuje aj v SR

Rím 13. apríla (TASR) - Talianskej zločineckej scéne dominuje pôvodom kalábrijská mafia 'Ndrangheta. Vyplýva to zo správy, ktorú pre taliansky parlament vypracovala talianska protimafiánska organizácia DIA. Vo štvrtok to uviedla agentúra ANSA, informuje TASR.



Vyšetrovatelia DIA tvrdia, že členovia 'Ndranghety sú prítomní na takmer celom území Talianska aj v zahraničí, napríklad v Španielsku, Francúzsku, Holandsku, Británii, Nemecku, Kanade, USA, Peru, Argentíne, Rakúsku, no i v Česku a na Slovensku.



Dominantné postavenie v Taliansku si 'Ndrangheta podľa DIA zabezpečila svojou kompaktnou štruktúrou, "vojenskými" schopnosťami a úzkym prepojením na juhoamerické drogové kartely. 'Ndrangheta v posledných rokoch zdokonalila aj svoje logistické operácie v súvislosti s pašovaním drog na západe Afriky, najmä na Pobreží Slonoviny, v Guinei-Bissau a Ghane.



ANSA pripomína, že 'Ndrangheta je jednou zo štyroch hlavných talianskych syndikátov organizovaného zločinu. Ďalšími sú sicílska Cosa Nostra, kampánska Camorra a Sacra Corona Unita z regiónu Puglia.