Diaľničná hliadka objavila v nákladnom aute 58 kilogramov kokaínu
Autor TASR
Kiel 4. februára (TASR) - Nemeckí vyšetrovatelia objavili počas kontroly nákladného vozidla na severe krajiny 58 kilogramov kokaínu v odhadovanej hodnote približne 4,6 milióna eur, uviedli v stredu tamojšie úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Nemecké hliadky 30. januára odklonili nákladné vozidlo na parkovisko pri diaľnici blízko mesta Bredstedt.
Drogy našli v balíkoch, ktoré boli ukryté v prepravných debnách a skryté medzi tovarom v úložnom priestore nákladného vozidla, informoval hlavný colný úrad v meste Kiel.
Vodič uviedol, že náklad pozostával z ôsmich paliet izolačnej vlny. Šesťdesiattriročný muž vysvetlil, že ich naložil v Hamburgu a jeho cieľovou destináciou bolo Dánsko.
„Pri pašovaní drog sa v rámci bežnej nákladnej dopravy čoraz častejšie využívajú profesionálne organizované prevozy,“ uviedol vedúci colného úradu v Kieli Robert Dütsch.
Príslušníci na mieste zaistili drogy a zadržali vodiča, ktorého následne vzali do väzby.
