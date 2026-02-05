Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Diaľničná hliadka objavila v nákladnom aute 58 kilogramov kokaínu

Príslušníci na mieste zaistili drogy a zadržali vodiča, ktorého následne vzali do väzby.

Kiel 4. februára (TASR) - Nemeckí vyšetrovatelia objavili počas kontroly nákladného vozidla na severe krajiny 58 kilogramov kokaínu v odhadovanej hodnote približne 4,6 milióna eur, uviedli v stredu tamojšie úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Nemecké hliadky 30. januára odklonili nákladné vozidlo na parkovisko pri diaľnici blízko mesta Bredstedt.

Drogy našli v balíkoch, ktoré boli ukryté v prepravných debnách a skryté medzi tovarom v úložnom priestore nákladného vozidla, informoval hlavný colný úrad v meste Kiel.

Vodič uviedol, že náklad pozostával z ôsmich paliet izolačnej vlny. Šesťdesiattriročný muž vysvetlil, že ich naložil v Hamburgu a jeho cieľovou destináciou bolo Dánsko.

„Pri pašovaní drog sa v rámci bežnej nákladnej dopravy čoraz častejšie využívajú profesionálne organizované prevozy,“ uviedol vedúci colného úradu v Kieli Robert Dütsch.

Príslušníci na mieste zaistili drogy a zadržali vodiča, ktorého následne vzali do väzby.
