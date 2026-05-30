Diaľnicu cez Brennerský priesmyk uzavrie demonštrácia
Starosta obce Gries am Brenner Karl Mühlsteiger a jeho kolegovia z okresu Wipptal ako organizátori chcú popoludňajšou demonštráciou upozorniť na nadmerné dopravné zaťaženie v údolí.
Matrei am Brenner/Viedeň 30. mája (TASR) - V sobotu od 11.00 h sa pre demonštráciu proti nadmernej tranzitnej doprave v rakúskom Tirolsku úplne uzavrie diaľnica A13 cez Brennerský priesmyk. Prejazd nákladných vozidiel je zakázaný od 9.00 h. TASR o tom píše podľa agentúr DPA a APA.
Krátko pred uzavretím diaľnice A13 Rakúsky automobilový klub (ÖAMTC) oznámil prekvapivo pokojnú dopravnú situáciu. „Momentálne je to pokojnejšie ako zvyčajne,“ povedal hovorca ÖAMTC s odkazom na iné problémové obdobia. Dopravní experti očakávali, že v sobotu ráno sa na poslednú chvíľu pokúsi prejsť cez Tirolsko mnoho áut.
Diaľnica bude uzavretá do 19.00 h a pre nákladný tranzit neexistujú alternatívne trasy. Cesty Brennerstrasse (B182), Ellbögener Strasse (L38) a Stubaitalstrasse (B183) budú otvorené len pre miestnu dopravu.
Na južnotirolskej strane bude diaľnica na sever od Sterzingu uzavretá od 10.30 h do 20.00 h s výnimkou pre miestnu dopravu. ÖAMTC očakáva zvýšenú premávku na všetkých dôležitých cestách v Tirolsku, tiež na Tauernskej diaľnici (A10) a Pyhrnskej diaľnici (A 9).
Demonštrácia už vopred vyvolala kritiku najmä v Taliansku a Nemecku. Juhotirolský guvernér Arno Kompatscher (SVP) poukázal na ohrozenie účastníkov cestnej premávky, rozhorčene sa vyjadril aj bavorský minister dopravy Christian Bernreiter (CSU).
Starosta Mühlsteiger sa ako iniciátor trojhodinovej demonštrácie ohradil proti „preháňaniu apokalyptickej nálady“. Medzi tirolskými opozičnými stranami má protest širokú podporu. Vládne strany ÖVP a SPÖ sú zdržanlivejšie, hoci aj oni vyjadrili solidaritu s obyvateľstvom.
Okrem predstaviteľov opozície sa na zhromaždení plánuje zúčastniť ako súkromná osoba premiér spolkovej krajiny Tirolsko Anton Mattle (ÖVP), prítomnosť ohlásili aj zástupcovia SPÖ.
