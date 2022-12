Dialóg EP: Cirkvi by mali pomáhať ukončovať a nie podporovať vojny

Viedeň 9. decembra (TASR) - Cirkvi by mali byť vo vojne riešením a nie problémom a mali by pomáhať vojny ukončovať a nie ich podporovať. V piatok to odznelo vo Viedni na konferencii "Náboženstvo a budúcnosť Európy - reakcia cirkví a náboženských komunít na vojnu, konflikty a ich účasť pri budovaní budúcnosti Európy". Informuje o tom spravodajca TASR.



Na 24. výročnom stretnutí Medzikultúrneho dialógu politickej skupiny Európskej ľudovej strany (EPP) s cirkvami a náboženskými komunitami sa hľadali odpovede náboženských komunít na vojnu na Ukrajine a spôsob formovania budúcnosti EÚ.



Hlavnými hosťami boli generálny sekretár Komisie katolíckych biskupských konferencií EÚ (COMECE) Manuel Enrique Barrios Prieto, vrchný rabín židovskej komunity vo Viedni Schlomo Hofmeister a predseda Európskej rady moslimských lídrov imám Yahya Sergio Yahe Pallavicini. Spoločne sa zhodli, že náboženstvo je integrálnou súčasťou európskej identity a kultúry a pomocou otvoreného dialógu by malo pomáhať pri vzájomnom porozumení medzi ľuďmi.



Konferencia odsúdila posväcovanie Putinovej vojny moskovským patriarchom Kirillom, pretože v mene náboženstva nikto nesmie napadnúť inú krajinu. Hovorilo sa aj o schizme v pravoslávnej cirkvi, čo cítiť najmä na Ukrajine. S tým súvisí delenie veriacich medzi Konštantinopol a Moskvu ako náboženské centrá a lobbing v balkánskych krajinách, aby sa tamojší veriaci priklonili na jednu zo strán.



Viacerí cirkevní hostia situáciu formálne za schizmu nepovažujú, liturgicky však áno a aj preto by Západ alebo EP mali vyvíjať ekumenické snahy na zmierenie oboch táborov.



Viacerí hostia zdôraznili, že náboženstvo je jav nadnárodný a nesmie sa spájať s nacionalizmom.



"Náboženstvo a nacionalizmus sa navzájom vylučujú, to je oxymoron," uviedol rabín Schlomo Hofmeister. Zároveň upozornil, že odkaz mnohých politikov na židovsko-kresťanské korene Európy sa nesmie premeniť na boj proti islamu v Európe. Naopak, všetky cirkvi majú pomáhať pri budovaní sociálnej súdržnosti, ktorá by mala byť stredobodom európskej politiky.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)