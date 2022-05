DIAMANT VÄČŠÍ AKO GOLFOVÁ LOPTIČKA: Budú ho dražiť

Ženeva 11. mája (TASR) - Jeden z najväčších brúsených diamantov na svete s názvom "The Rock" (Skala) pôjde v stredu do dražby. Mohol by sa vydražiť za viac ako 30 miliónov dolárov. Okrem neho budú dražiť aj žltý diamant darovaný Červeným krížom. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vyjadrenie aukčného domu Christie's.



Diamant v tvare hrušky má 228,31 karátov a je väčší ako golfová loptička. Podľa riaditeľa sekcie klenotov v Christie's Maxa Fawcetta je The Rock najväčší biely diamant, aký sa kedy dražil. Doteraz bol vo vlastníctve súkromného zberateľa zo Severnej Ameriky.



Usporiadatelia očakávajú, že The Rock prelomí všetky ich doterajšie rekordy v dražbe diamantov. Ten istý aukčný dom totiž v roku 2017 vydražil podobný diamant, ktorý však mal len 163,14 karátov, za viac ako 33 miliónov dolárov.



The Rock sa vyťažil v Južnej Afrike na začiatku 21. storočia. Pred dražbou bol vystavený v Dubaji, Tchaj-peji a New Yorku.



Dražiť sa bude aj 205-karátový žltý štvorcový diamant s názvom "Red Cross" (Červený kríž), ktorý do aukcie daroval Medzinárodný výbor Červeného kríža. Jeho hodnota dosahuje desať miliónov dolárov, no Fawcett odhaduje, že záujemcovia zaň ponúknu viac.



Podľa Fawcetta dopyt po vzácnych kameňoch aktuálne rastie, pričom dodávky zároveň klesajú. Súvisí to najmä s geopolitickou situáciou, keďže viac ako 40 percent všetkých diamantov sa ťaží v Rusku, ktoré v dôsledku sankcií nemá prístup na západné trhy.