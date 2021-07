Diana, princezná z Walesu, by sa dožila 60. narodenín

Na archívnej snímke z 29. júla 1981 britský princ Charles bozkáva nevestu Dianu po svadbe na balkóne Buckinghamského paláca v Londýne. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 4. augusta 1987 britská princezná Diana a britská kráľovná Alžbeta II sa usmievajú v Londýne. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke zo 14. januára 1997 britská princezná Diana sa rozpráva s osobami s amputovanými končatinami v centre na okraji Luandy v Angole. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke sú svadobné šaty britskej princeznej Diany vystavené počas novinárskeho dňa v rámci výstavy "Royal Style in the Making" v Kensingtonskom paláci 2. júna 2021 v Londýne. Výstava bude sprístupnená pre verejnosť od 3. júna 2021 do 2. januára 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 1. júla (TASR) – Už v detstve bola britskou Lady, počas života sa stala princeznou z Walesu a zomrela ako "kráľovná ľudských sŕdc". Od narodenia princeznej Diany, jednej z najznámejších celebrít 20. storočia, uplynie vo štvrtok 1. júla 60. rokov.Diana Frances Spencerová sa narodila 1. júla 1961 v Sandringhame vo východoanglickom grófstve Norfolk. Pochádzala z aristokratickej rodiny. Jej otec bol britský šľachtic lord John Spencer a matkou lady Frances Rocheová.Detstvo strávila s bratom a dvoma sestrami na panstve v Park House. Keď sa jej rodičia v roku 1969 rozviedli, spolu so súrodencami ju zverili do opatery otca. Diana navštevovala elitné školy. Od roku 1968 bola žiačkou Riddlesworth Hall School v Norfolku. Neskôr, v rokoch 1975 - 1977 pokračovala v štúdiách na West Heath Girls' School. Napriek tomu, že nemala dobrý prospech, vynikala v balete, tanci aj atletike. Školské roky zavŕšila na Institut Alpin Videmanette v obci Rougemont vo Švajčiarsku. Po štúdiách chvíľu pracovala ako asistentka vychovávateľky v londýnskej škôlke. Bývala dokonca v podnájme.Mladú 16-ročnú Dianu zoznámila s vtedy 29-ročným synom britskej kráľovnej princom Charlesom jej sestra Sarah. Práve s ňou totiž najprv Charles randil. Zásnuby napokon ohlásili vo februári 1981. Do svadby bol Charles dotlačený rodinou a Diana už vtedy cítila prvé partnerské problémy. Sobáš v londýnskej Katedrále sv. Pavla sa konal 29. júla 1981. Vďaka televíznemu vysielaniu si ho pozrelo viac ako 750 miliónov ľudí po celom svete. Svadobné šaty "patria medzi najslávnejšie módne kúsky v histórii. Diana sa zo svadobného sľubu rozhodla vynechať slovoRok po svadbe, 21. júna 1982, sa známemu páru narodil prvý syn William. Druhý syn Harry prišiel na svet 15. septembra 1984. Konflikt medzi manželmi sa stupňoval pre Dianine psychické problémy, ale aj Charlesovo správanie. Z princeznej, ktorá bola známa svojím ľudským prístupom k verejnosti, sa rýchlo stala ikona. Vďaka svojmu prirodzenému šarmu a charizme využila svoj status celebrity na pomoc iným.Navštevovala nemocnice, utešovala chorých a prevzala patronát nad niekoľkými organizáciami. Známa je napríklad fotka z apríla 1987. Na snímke sedí princezná vedľa človeka nakazeného vírusom HIV a hladí mu ruku. Bol to jasný odkaz svetu, aby bol aj týmto pacientom prejavovaný súcit.Ako členka britskej kráľovskej rodiny navštívila spolu s princom Charlesom 8. mája 1991 Bratislavu. Dianu vtedy sprevádzala Eleonóra Klepáčová, manželka vtedajšieho podpredsedu slovenského parlamentu Jána Klepáča. Pozrela si bratislavskú Mestskú knižnicu, Bratislavský hrad či hrad Devín. Hoci si manželia plnili svoje oficiálne povinnosti, od 9. decembra 1992 boli odlúčení. Pozornosť tlače vzrástla ešte viac po tom, ako sa v roku 1996 rozviedli.Diana sa stretla s mnohými významnými osobnosťami; napríklad s pápežom Jánom Pavlom II. či Matkou Terezou. So svojimi synmi navštívila nemocnice, sirotince aj útulky pre bezdomovcov. Viackrát cestovala do Afriky.V januári 1997 prišla ako VIP dobrovoľníčka Medzinárodného Červeného kríža do Angoly. V nemocnici spoznala ľudí, ktorí prežili výbuch nášľapnej míny. V júni zorganizovala verejnú dražbu 79 šiat pozbieraných za 15 rokov jej života po boku princa Charlesa. Jej šatstvo sa na aukciách predáva dodnes.V auguste toho istého roka odcestovala do Bosny. Tam absolvovala svoju poslednú zahraničnú cestu. Počas nej sa stretla s obeťami, ktoré utrpeli zranenia v občianskej vojne v krajine v 90. rokoch minulého storočia. Svet obletela fotka, na ktorej sa prechádzala po mínovom poli.Diana zahynula 30. augusta 1997 pri autonehode v parížskom tuneli, keď ju s jej vtedajším priateľom Dodim al-Fayedom prenasledovali autá paparazzov. Za oficiálne miesto jej posledného odpočinku sa považuje ostrovček pri zámku Althorp, ktoré je rodinným sídlom Spencerovcov. Obklopuje ho 36 stromov. Symbolizujú každý rok Dianinho života.