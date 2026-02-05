< sekcia Zahraničie
Díaz-Canel: Kuba je pripravená na dialóg s USA, ale bez nátlaku
Autor TASR
Havana 5. februára (TASR) - Kuba je pripravená na dialóg so Spojenými štátmi, ale nie pod tlakom, povedal vo štvrtok kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Kuba je ochotná zapojiť sa do dialógu so Spojenými štátmi, do dialógu na akúkoľvek tému... ale bez tlaku alebo podmienok,“ uviedol Díaz-Canel. Takéto rozhovory podľa neho musia byť z „pozície rovnocenných partnerov, s rešpektom k našej suverenite, našej nezávislosti a nášmu sebaurčeniu“ a bez zasahovania do vnútorných záležitostí Kuby.
Díaz-Canel sa tak vyjadril po opakovaných hrozbách zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v januári vyhlásil, že Kuba „je na pokraji pádu“ a že Havana by mala „uzavrieť dohodu“, lebo inak za to zaplatí podobne ako Venezuela. Americké sily zadržali a odviezli z krajiny venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú 3. januára v rámci špeciálnej akcie, pri ktorej prišli o život desiatky ľudí.
Venezuela bola kľúčovým spojencom Kuby a jej dôležitým dodávateľom ropy. Tento karibský ostrov už teraz zápasí s udržiavaním dodávok elektriny v dôsledku nedostatku paliva. Vo štvrtok zostali státisíce ľudí hodiny bez prúdu z dôvodu poruchy elektrickej siete.
AFP na základe analýzy oficiálnych štatistík zistila, že ostrov vyrobil len polovicu elektrickej energie, ktorú potreboval v minulom roku. Tamojší predstavitelia vinia z krízy, ktorá zahŕňa aj nedostatok potravín a liekov, USA a ich prísne sankcie. Podľa francúzskej tlačovej agentúry prispelo k problémom Kuby aj zlé hospodárenie a kolaps cestovného ruchu v dôsledku pandémie koronavírusu.
Trump v nedeľu vyhlásil, že Spojené štáty rokujú s „ľuďmi na najvyšších miestach“ z komunistickej krajiny a že očakáva uzavretie dohody s kubánskym vedením. Neuviedol však podrobnosti o možnej dohode.
Kubánska vláda následne v pondelok uviedla, že komunikuje s administratívou Trumpa, ale zatiaľ formálne nerokujú o uzavretí dohody, ktorá by ukončila nátlak Washingtonu na Havanu.
