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Díaz-Canel: Kuba sa pripravuje na možný americký vojenský útok
Prezident Kuby v piatok odsúdil opakované vyhlásenia amerických politikov o možnej vojenskej akcii proti Kube, pričom priamo nemenoval Trumpa.
Autor TASR
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Havana 14. novembra (TASR) - Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel v piatok povedal, že Kuba sa pripravuje na možný vojenský útok zo strany Spojených štátoch. Vyjadril sa tak deň potom, čo americký prezident Donald Trump uviedol, že otázku Kuby by chcel uzavrieť ešte pred svojím odchodom z úradu prezidenta, pričom nevylúčil krátku vojenskú kampaň na ostrove. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Sme odhodlaní odraziť každý pokus o zahraničnú vojenskú agresiu proti našej krajine,“ povedal Díaz-Canel. Zároveň poznamenal, že Kuba je mierumilovná krajina a nepredstavuje žiadnu hrozbu pre národnú bezpečnosť USA.
Trump opakovane pohrozil zvrhnutím vlády na Kube. V relácii moderátora Hugha Hewitta vo štvrtok uviedol, že chce otázku tohto ostrova vyriešiť do konca svojho funkčného obdobia. Kube sa podľa jeho slov nedarí a je to „v podstate zlyhávajúce miesto“.
Prezident Kuby v piatok odsúdil opakované vyhlásenia amerických politikov o možnej vojenskej akcii proti Kube, pričom priamo nemenoval Trumpa.
Kuba podľa DPA od januárovej operácie USA vo Venezuele, počas ktorej americké jednotky zajali a uniesli tamojšieho prezidenta Nicolása Madura, pravidelne organizuje vojenské cvičenia a stretnutia zamerané na koordináciu obrany.
Vojaci taktiež poskytujú civilistom základný vojenský výcvik v rámci obrannej stratégie Kuby s názvom „Vojna všetkého ľudu“.
„Sme odhodlaní odraziť každý pokus o zahraničnú vojenskú agresiu proti našej krajine,“ povedal Díaz-Canel. Zároveň poznamenal, že Kuba je mierumilovná krajina a nepredstavuje žiadnu hrozbu pre národnú bezpečnosť USA.
Trump opakovane pohrozil zvrhnutím vlády na Kube. V relácii moderátora Hugha Hewitta vo štvrtok uviedol, že chce otázku tohto ostrova vyriešiť do konca svojho funkčného obdobia. Kube sa podľa jeho slov nedarí a je to „v podstate zlyhávajúce miesto“.
Prezident Kuby v piatok odsúdil opakované vyhlásenia amerických politikov o možnej vojenskej akcii proti Kube, pričom priamo nemenoval Trumpa.
Kuba podľa DPA od januárovej operácie USA vo Venezuele, počas ktorej americké jednotky zajali a uniesli tamojšieho prezidenta Nicolása Madura, pravidelne organizuje vojenské cvičenia a stretnutia zamerané na koordináciu obrany.
Vojaci taktiež poskytujú civilistom základný vojenský výcvik v rámci obrannej stratégie Kuby s názvom „Vojna všetkého ľudu“.