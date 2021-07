Díaz-Canel o protestoch: USA zlyhali v úsilí zničiť Kubu

Na snímke protesty Kubáncov proti komunistckému režimu, v Havane, 11. júla 2021. Foto: TASR/AP

Havana/Washington 16. júla (TASR) - Spojené štátynapísal na sociálnej sieti Twitter kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel. Informovala o tom agentúra AFP.V ďalšom príspevku na sociálnej sieti prezident napísal, žePríspevky sa na sociálnej sieti objavili päť dní potom, ako tisícky Kubáncov vyšli v nedeľu do ulíc, aby protestovali proti komunistickej vláde, no tiež požadovali potraviny a vakcíny v čase nedostatku základných potrieb a nárastu prípadov COVID-19. Išlo o najväčšie protivládne protesty za desaťročia, informovala agentúra DPA.Kubánsky prezident naďalej popiera, že by došlo k represiám voči pokojne protestujúcim občanom a obhajuje zákroky polície. Demonštrantov podľa neho poháňala nenávisť. Za hlavný dôvod nedostatku potravín označil americké embargo.Spojené štáty uvalili hospodárske embargo na Kubu v roku 1960 v reakcii na revolúciu vedenú Fidelom Castrom a s ňou spojené znárodnenie nehnuteľností patriacich americkým spoločnostiam a občanom. O dva roky neskôr USA embargo rozšírili.Americký prezident Joe Biden v reakcii na protesty nazval Kubu. USA vyzvali kubánsky režim,. dodal šéf Bieleho domu.