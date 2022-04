DiCaprio vyzval brazílsku mládež, aby išla voliť

Jair Bolsonaro, archívne foto. Foto: TASR/AP

Brazília 30. apríla (TASR) - Brazílsky prezident Jair Bolsonaro sa v piatok ohradil proti tomu, že americký herec a environmentalista Leonardo DiCaprio vyzval brazílsku mládež, aby sa zaregistrovala na októbrové voľby, čím držiteľ Oscara naznačil, že by mladí mali hlasovať proti tomuto krajne pravicovému prezidentovi.TASR správu prevzala od tlačovej agentúry AFP.Hollywoodska hviezda vo štvrtok na sociálnej sieti Twitter napísala, že "Brazília je domovom Amazonky a ďalších ekosystémov, ktoré sú z hľadiska klimatických zmien kľúčové".povedal DiCaprio a pridal odkaz s ďalšími informáciami o tom, ako sa zaregistrovať do nadchádzajúcich volieb novej hlavy štátu.Bolsonaro, ktorého vo veľkom kritizujú environmentálne skupiny, na DiCapriov príspevok reagoval s iróniou.napísal Bolsonaro na Twitteri.dodal brazílsky prezident.DiCaprio otvorene kritizuje Bolsonara od jeho nástupu do funkcie v roku 2019, najmä jeho postup pri likvidácii požiarov v amazonskom pralese.Herec sa tiež pripojil k iniciatívam rôznych mimovládnych organizácií, ktoré vyzývajú, aby všetky investície v Brazílii boli podmienené pevnými záväzkami vlády na ochranu Amazónie.Bolsonaro však tieto požiadavky, ktoré podľa neho zasahujú do suverenity Brazílie, odmietol.Od nástupu Bolsonara do funkcie sa podľa oficiálnych údajov priemerné ročné odlesňovanie brazílskej Amazónie zvýšilo v porovnaní s predchádzajúcim desaťročím o viac ako 75 percent.Jeho vláda je tiež obviňovaná z toho, že umožnila rozsiahle odlesňovanie - vrátane nelegálneho vypaľovania zo strany zlatokopov, poľnohospodárov a obchodníkov s drevom - zatiaľ čo úrady na reguláciu životného prostredia zaznamenávajú rozpočtové škrty.