DiCarlová vyzvala na vyvodenie zodpovednosti za civilné obete vojny

New York 18. marca (TASR) - Námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti Rosemary DiCarlová vyzvala vo štvrtok na začatie vyšetrovania, na základe ktorého by bola vyvodená zodpovednosť za ostreľovanie obytných budov, škôl, nemocníc a inej civilnej infraštruktúry na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AP.



Medzinárodná humanitárna legislatíva hovorí veľmi jasne, keď zakazuje priamo útočiť na civilistov počas vojenských operácií a vyžaduje, aby im bola poskytnutá ochrana, zdôraznila DiCarlová na mimoriadnom zasadaní Bezpečnostnej rady OSN.



Následne pripomenula najnovšie štatistiky Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, ktorý eviduje od začiatku vojny najmenej 726 civilných obetí vrátane 52 detí, ako aj 1174 zranených. Väčšina z týchto obetí je výsledkom použitia výbušných zbraní so širokým deštrukčným účinkom v obývaných oblastiach, povedala DiCarlová s tým, že skutočný počet civilných obetí je pravdepodobne oveľa vyšší.



Rusko odmieta, že by počas svojej "špeciálnej operácie" na Ukrajine, ako inváziu nazýva, útočilo na civilistov.