Die Welt: Bulharsko tajne posielalo Ukrajine palivo a strelivo

Sofia 18. januára (TASR) - Bulharsko tajne poskytovalo Ukrajine muníciu a naftu, ktoré potrebovala na jar 2022 počas vojny s Ruskom. TASR správu prevzala z webovej stránky denníka The Guardian a nemeckého denníka Die Welt.



Bulharsko bolo známe odmietavým postojom k dodávkam zbraní na Ukrajinu. Bývalý bulharský premiér Kiril Petkov a minister financií Asen Vasilev však pre nemecký denník uviedli, že ich krajina poskytla ukrajinskej armáde 30 percent munície, ktoré potrebovala počas kľúčového trojmesačného obdobia na jar, a 40 percent nafty.



Obaja sú dnes členmi opozície, pre Die Welt však spolu s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom informovali o bulharských dodávkach, píše The Guardian.



Petkov musel konať utajene, pretože medzi jeho koaličnými partnermi boli sympatizanti Kremľa a viac než 70 percent Bulharov nesúhlasilo s dodávkami zbraní Ukrajine a obávali sa zatiahnutia do konfliktu.



Dodávky munície sa podľa Kulebu začali v polovici apríla po jeho návšteve Sofie. Ukrajina odrazila ruské ťaženie na Kyjev, no míňali sa jej zásoby a pomoc od západných krajín ešte neprichádzala. Ukrajina potrebovala najmä strelivo z obdobia Sovietskeho zväzu, ktoré malo Bulharsko.



Sofia ich neposkytovala priamo, bulharským sprostredkovateľom však povolila predaj a udržiavala letecké spojenia s Poľskom, či pevninské spojenie cez Maďarsko a Rumunsko.



"Nákladné automobily a cisterny pravidelne prichádzali na Ukrajinu cez Rumunsko a v niektorých prípadoch bolo palivo nakladané aj na nákladné vlaky," povedal Vasilev.



Rusko reagovalo kybernetickými útokmi a 27. apríla zastavilo dodávky plynu Bulharsku. Hroziacu energetickú krízu vyriešili dodávky skvapalneného plynu (LPG) z USA.



Vládna koalícia premiéra Petkova sa vlani v júni rozpadla po parlamentnom hlasovaní o nedôvere. Bulharský parlament v decembri oficiálne schválil dodávky zbraní na Ukrajinu. Predošlý návrh vojenskej pomoci v máji zablokovala proruská Bulharská socialistická strana (BSP), ktorá bola súčasťou vtedajšej vládnej koalície.