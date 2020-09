Die Welt: Lukašenko zrejme nebude zaradený na sankčný zoznam

Berlín/Brusel/Minsk 4. septembra (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko nebude zrejme zaradený na sankčný zoznam Európskej únie, a to predovšetkým pre postoj Nemecka, Francúzska a Talianska, ktoré sa domnievajú, že tento krok by mohol mať za následok úplné zastavenie dialógu s Minskom.



V piatok o tom informoval denník Die Welt, ktorý sa odvolal na vlastné zdroje.



Berlín, Paríž a Rím svoj postoj vysvetlili tým, že "napriek všetkým okolnostiam by komunikačné kanály s Lukašenkom mali zostať otvorené".



Za zaradenie Lukašenka na zoznam osôb, na ktoré budú uvalené sankcie EÚ, lobovali najmä pobaltské krajiny a Poľsko.



Koncom augusta Litva, Lotyšsko a Estónsko uvalili sankcie na Lukašenka a 29 ďalších vysoko postavených občanov Bieloruska, ktorí boli vyhlásení za nežiaduce osoby a bol im zakázaný vstup do pobaltských krajín.



Podľa informácií z polovice augusta Európska únia zvažuje, že na zoznam sankcionovaných zaradí 15-20 predstaviteľov bieloruského vedenia a úradov, ktorým bude zakázaný vstup na územie krajín eurobloku a prístup do európskeho bankového systému.



Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ sa na svojom neformálnom stretnutí, ktoré sa konalo v Berlíne 27. a 28. augusta, dohodli na čo najskoršom ukončení sankčnej procedúry voči Bielorusku.



Sankcie EÚ proti Bielorusku, a to za porušovanie ľudských práv, platili v rokoch 2004-16. V tomto období sa sankčný zoznam rozširoval i redukoval - niekedy na ňom figurovalo aj 130 osôb. V septembri 2008 Európska únia sankcie zmrazila, ale ich účinnosť obnovila a ešte ich sprísnila po prezidentských voľbách v roku 2010.



V Bielorusku od 9. augusta pokračujú protesty proti Lukašenkovi, ktorý je demonštrantmi obviňovaný z falšovania výsledkov prezidentských volieb.



V prvých dňoch boli protesty sprevádzané násilnými represiami, hromadným zatýkaním a bitím zadržaných. Aj teraz bieloruská polícia každý deň zadržiava desiatky demonštrantov.



Denník Die Welt s odvolaním sa na vysokého diplomata EÚ napísal, že sankčný zoznam Únie bude zverejnený na budúci týždeň alebo o niečo neskôr. Respondent zároveň nevylúčil, že neskôr bude možné zoznam doplniť.