Die Welt: Merz začiatkom marca navštívi Trumpa v Bielom dome
Podľa denníka by sa mali stretnúť 3. marca.
Autor TASR
Berlín 6. februára (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz by sa mal začiatkom marca stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome. V piatok o tom informoval denník Die Welt, píše TASR.
Podľa denníka by sa mali stretnúť 3. marca. Išlo by už o tretiu Merzovu návštevu v Bielom dome od nástupu do funkcie kancelára v máji 2025.
Prvýkrát odcestoval Merz do Washingtonu vlani 6. júna a v polovici augusta tam cestoval spolu s ďalšími vládnymi predstaviteľmi Európy, aby podporili Ukrajinu proti ruskej agresii a koordinovali postoje EÚ a USA.
Oznámenie o najnovšej návšteve prichádza v čase transatlantického napätia najmä v dôsledku Trumpových vyjadrení ohľadom prevzatia kontroly nad Grónskom.
Denník dodáva, že americký minister zahraničných vecí Marco Rubio by mal budúci týždeň pricestovať do Nemecka na Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu.
