Die Zeit: Za otravou Navaľného novým typom novičku stojí Kremeľ

Berlín 9. septembra (TASR) - Nemecká vláda nemá podľa týždenníka Zeit pochybnosti o tom, že útok jedom na predstaviteľa ruskej opozície Alexeja Navaľného vykonala ruská tajná služba na pokyn Kremľa. Vyplýva to z analýzy inštitútu nemeckej armády pre farmakológiu a toxikológiu so sídlom v Mníchove, podľa ktorej bol Navaľnyj otrávený novým typom látky novičok, ktorú svet doteraz nepoznal.



Ako píše ďalej Die Zeit, nový variant novičku je ešte smrteľnejší ako jeho predošlé verzie a údajne pôsobí pomalšie. Zvyšky tejto látky sa našiel na Navaľného rukách a na hrdle fľaše, z ktorej pil.



Nemecko predpokladá, že jed do čaju Navaľného nakvapkal alebo ním potrel povrch šálky, z ktorej tento opozičný politik pil, jeden z agentov ruskej tajnej služby FSB, ktorí Navaľného sledovali, respektíve iný utajený agent. Navaľnyj mal následne po požití jedu zomrieť ešte na palube lietadla smerujúceho z Tomska do Moskvy.



Za to, že Navaľnyj je ešte nažive, vďačí podľa Berlína len zhode šťastných okolností — konkrétne rýchlej reakcii pilota, ktorý núdzovo pristál v Omsku, ako aj tamojším lekárom, ktorí mu okamžite intravenózne podali atropín.



Nemeckí odborníci sú presvedčení, že akciu s použitím takéhoto smrtiaceho a komplexného jedu mohli vykonať jedine tajné služby. Už samotná existencia nového variantu novičku totiž podľa nich vylučuje, že by použil na vlastnú päsť jeden z ruských oligarchov. Na výrobu tohto dvojzložkového jedu je totiž potrebné špeciálne laboratórium a jeho použitie navyše bežní kriminálnici neovládajú.



Nemecké tajné služby okrem toho považujú za nemysliteľné, že by na ruskom území operoval zahraničný agent, vzhľadom na stálu prítomnosť FSB, ktorá Navaľného v Tomsku detailne sledovala. Všetko nasvedčuje tomu, že pokyn na odstránenie Navaľného z cesty vydal Kremeľ, zhrnul Die Zeit.



Nemecko minulý týždeň vyhlásilo, že má "nesporné dôkazy", že Navaľnyj bol otrávený látkou typu novičok. Tá bola použitá aj v roku 2018 pri útoku na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Navaľného spojenci poukazujú na to, že použitie tejto vojenskej nervovej látky naznačuje, že zodpovednosť môže niesť len Rusko. Moskva však akékoľvek zapojenie do tohto činu odmieta.