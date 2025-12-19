Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Diecézu, kam patrí aj Trumpov rezort, povedie obhajca práv migrantov

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Diecéza Palm Beach zahŕňa aj rezort Mar-a-Lago, sídlo amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho prísnu imigračnú politiku v minulosti kritizovala konferencia biskupov USA.

Vatikán 19. decembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v piatok vymenoval za nového biskupa diecézy Palm Beach na Floride Manuela de Jesúsa Rodrígueza, ktorý pôsobil ako farár v prevažne hispánskej farnosti v newyorskom Queense. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.

Rodríguez je dlhodobo známy ako obhajca práv migrantov, ktorí tvoria väčšinu z približne 17.000 veriacich jeho doterajšej farnosti Panny Márie Bolestnej, najväčšej farnosti v brooklynskej diecéze.

V diecéze Palm Beach žije približne 260.000 veriacich v 54 farnostiach a misiách. Termín jeho uvedenia do úradu zatiaľ nebol stanovený.

Rodríguez sa narodil v Dominikánskej republike a za kňaza bol vysvätený v roku 2004 v Santo Domingu. Začiatkom tohto roka sa pripojil k viacerým náboženským lídrom v USA, ktorí vyjadrili obavy z dôsledkov sprísnených imigračných opatrení administratívy prezidenta Trumpa na migrantov a ich rodiny.

Rodríguez v piatok uviedol, že cirkev chce v jeho novom pôsobisku prezidentovi Trumpovi pomáhať v otázkach migrácie. „Myslíme si, že to môžeme robiť lepšie, než ako sa to robí teraz,“ povedal.

Hoci americkí biskupi nie sú jednotní v niektorých spoločenských otázkach, v otázke migrácie sa zhodujú na podpore migrantov. „Migrantov netreba démonizovať,“ uviedol Rodríguez. „Sú to pracovití ľudia, ktorí prispeli k rastu Spojených štátov,“ dodal.

Vatikán oznámil Rodríguezovo vymenovanie deň po tom, ako pápež Lev XIV. prijal rezignáciu newyorského arcibiskupa kardinála Timothyho Dolana, známeho blízkymi väzbami na prezidenta Trumpa.
