< sekcia Zahraničie
Diecézu, kam patrí aj Trumpov rezort, povedie obhajca práv migrantov
Diecéza Palm Beach zahŕňa aj rezort Mar-a-Lago, sídlo amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho prísnu imigračnú politiku v minulosti kritizovala konferencia biskupov USA.
Autor TASR
Vatikán 19. decembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v piatok vymenoval za nového biskupa diecézy Palm Beach na Floride Manuela de Jesúsa Rodrígueza, ktorý pôsobil ako farár v prevažne hispánskej farnosti v newyorskom Queense. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Diecéza Palm Beach zahŕňa aj rezort Mar-a-Lago, sídlo amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho prísnu imigračnú politiku v minulosti kritizovala konferencia biskupov USA.
Rodríguez je dlhodobo známy ako obhajca práv migrantov, ktorí tvoria väčšinu z približne 17.000 veriacich jeho doterajšej farnosti Panny Márie Bolestnej, najväčšej farnosti v brooklynskej diecéze.
V diecéze Palm Beach žije približne 260.000 veriacich v 54 farnostiach a misiách. Termín jeho uvedenia do úradu zatiaľ nebol stanovený.
Rodríguez sa narodil v Dominikánskej republike a za kňaza bol vysvätený v roku 2004 v Santo Domingu. Začiatkom tohto roka sa pripojil k viacerým náboženským lídrom v USA, ktorí vyjadrili obavy z dôsledkov sprísnených imigračných opatrení administratívy prezidenta Trumpa na migrantov a ich rodiny.
Rodríguez v piatok uviedol, že cirkev chce v jeho novom pôsobisku prezidentovi Trumpovi pomáhať v otázkach migrácie. „Myslíme si, že to môžeme robiť lepšie, než ako sa to robí teraz,“ povedal.
Hoci americkí biskupi nie sú jednotní v niektorých spoločenských otázkach, v otázke migrácie sa zhodujú na podpore migrantov. „Migrantov netreba démonizovať,“ uviedol Rodríguez. „Sú to pracovití ľudia, ktorí prispeli k rastu Spojených štátov,“ dodal.
Vatikán oznámil Rodríguezovo vymenovanie deň po tom, ako pápež Lev XIV. prijal rezignáciu newyorského arcibiskupa kardinála Timothyho Dolana, známeho blízkymi väzbami na prezidenta Trumpa.
Diecéza Palm Beach zahŕňa aj rezort Mar-a-Lago, sídlo amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho prísnu imigračnú politiku v minulosti kritizovala konferencia biskupov USA.
Rodríguez je dlhodobo známy ako obhajca práv migrantov, ktorí tvoria väčšinu z približne 17.000 veriacich jeho doterajšej farnosti Panny Márie Bolestnej, najväčšej farnosti v brooklynskej diecéze.
V diecéze Palm Beach žije približne 260.000 veriacich v 54 farnostiach a misiách. Termín jeho uvedenia do úradu zatiaľ nebol stanovený.
Rodríguez sa narodil v Dominikánskej republike a za kňaza bol vysvätený v roku 2004 v Santo Domingu. Začiatkom tohto roka sa pripojil k viacerým náboženským lídrom v USA, ktorí vyjadrili obavy z dôsledkov sprísnených imigračných opatrení administratívy prezidenta Trumpa na migrantov a ich rodiny.
Rodríguez v piatok uviedol, že cirkev chce v jeho novom pôsobisku prezidentovi Trumpovi pomáhať v otázkach migrácie. „Myslíme si, že to môžeme robiť lepšie, než ako sa to robí teraz,“ povedal.
Hoci americkí biskupi nie sú jednotní v niektorých spoločenských otázkach, v otázke migrácie sa zhodujú na podpore migrantov. „Migrantov netreba démonizovať,“ uviedol Rodríguez. „Sú to pracovití ľudia, ktorí prispeli k rastu Spojených štátov,“ dodal.
Vatikán oznámil Rodríguezovo vymenovanie deň po tom, ako pápež Lev XIV. prijal rezignáciu newyorského arcibiskupa kardinála Timothyho Dolana, známeho blízkymi väzbami na prezidenta Trumpa.