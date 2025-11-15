Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Diela Kalného predstavia tvorbu osobnosti neoficiálnej výtvarnej scény

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Po roku 1989 jeho dielo monograficky spracovali a vystavovali na mnohých výstavách.

Autor TASR
Trenčín 15. novembra (TASR) - Retrospektívu tvorby výraznej osobnosti neoficiálnej výtvarnej scény 70. a 80. rokov Igora Kalného prinesie výstava Nič než umelec v Galérii Miloša Alexandra Bazovského (GMAB) v Trenčíne. Informovala o tom riaditeľka galérie Barbora Petríková.

Výstava je zároveň mementom doby, keď sloboda prejavu bola trestaná mlčaním, zákazmi a vylúčením z verejného života, slávnostne ju otvoria vo štvrtok 20. novembra o 17.00 h, potrvá do 18. januára budúceho roka.

Igor Kalný bol osobitým predstaviteľom neoficiálnej výtvarnej scény. Hoci svoj život ukončil dobrovoľne ako 30-ročný, zanechal výrazné a ucelené dielo, ktoré sa stalo sugestívnym symbolom obdobia neslobody. Počas života vystavoval v neoficiálnych a prenajatých priestoroch, súkromných bytoch a podobne. Zúčastňoval sa na majstrovstvách Bratislavy v posune artefaktu založených Deziderom Tóthom (1979 – 1986), spolupracoval s vydavateľmi samizdatov, ktoré ilustroval (Farma zvierat od Georga Orwella).

Po roku 1989 jeho dielo monograficky spracovali a vystavovali na mnohých výstavách. V roku 2006 založili Cenu Igora Kalného, ktorá sa udeľuje každé tri roky mladým slovenským umelcom na Zlínskom salóne mladých. Jeho diela sa vystavujú v zbierkach Národnej galérie v Prahe, Slovenskej národnej galérii, v Galérii mesta Bratislava a v regionálnych galériách.
