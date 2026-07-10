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Dielo z arašidového masla sa vrátilo do holandskej galérie
Ide o množstvo masla, ktoré by stačilo na natretie asi 15.000 krajcov toastového chleba.
Autor TASR
Rotterdam 10. júla (TASR) - Na znak pocty holandskému konceptuálnemu umelcovi Wimovi T. Schippersovi vzniklo v galérii v Holandsku unikátne dielo s použitím približne 360 kilogramov arašidového masla, ktoré je roztreté po časti podlahy v jednej z výstavných sál. Ide o množstvo masla, ktoré by stačilo na natretie asi 15.000 krajcov toastového chleba. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.
Dielo vzniklo v pobočke Depot múzea Boijmans Van Beuningen v holandskom prístavnom meste Rotterdam ako súčasť dva mesiace trvajúcej výstavy. Rozprestiera sa na šesťuholníkovej ploche s rozlohou 25 metrov štvorcových, na ktorú dvaja zamestnanci múzea minulý týždeň rozotreli obsah 40 vedier s arašidovým maslom. Pracovali na tom niekoľko dní, pričom arašidové maslo za pomoci murárskych hladidiel roztierali na hrúbku dva centimetre.
Schippers toto dielo nazvané Pindakaasvloer (doslova: Podlaha z arašidového masla) vytvoril prvýkrát v roku 1969. Druhýkrát bola Pindakaasvloer vystavená v roku 1997 v Centrálnom múzeu v Utrechte. Schippers vytvoril toto dielo ako súčasť série Floor Covering Series (Séria podlahových krytín), ktorá zahŕňala aj podlahy pokryté sklenenými črepinami a soľou.
Pred svojou smrťou Schippers, ktorý zomrel v júni vo veku 83 rokov, s múzeom v Rotterdame diskutoval o tom, ako by sa dielo mohlo v budúcnosti vytvoriť znovu. Výsledkom bol 20-bodový plán, ktorý okrem iného stanovoval, že arašidové maslo sa má naniesť „čo najhladšie a najnudnejšie“ a že „nikto nemá v arašidovom masle stáť ani si naň ľahnúť“. Narážal tým zrejme na incident z roku 1997, keď bolo jeho dielo „vandalsky poškodené“: skupina ľudí vtedy totiž rozložila na podlahu 12 krajcov chleba a niekoľko vrecúšok hagelslagu – čokoládovej ryže, ktorá sa v Holandsku bežne jedáva ako posýpka na chlebe počas raňajok.
Schippers neurčil presnú veľkosť ani tvar diela, ale nástojil na to, že musí byť použité hladké arašidové maslo a že prednosť má holandská značka Calvé. Táto spoločnosť darovala na realizáciu 40 nádob arašidového masla.
AP dodala, že to, čo mnohým návštevníkom zostáva v pamäti po osobnom zážitku z tohto diela, je jeho vôňa – pripomínajúca raňajky a desiatové boxy.
Pri otvorení výstavy pracovníci múzea návštevníkov nabádajú, aby „nasledovali vôňu“, ktorá sa šíri z výstavnej siene až k pokladni o tri poschodia nižšie. Táto umelecká inštalácia zároveň nemusí byť pre každého: tabuľa pri vchode do múzea upozorňuje návštevníkov s alergiou na arašidy na možné riziko.
Dielo Pindakaasvloer je príkladom konceptuálneho umenia – jeho pointou nie je samotný materiál (arašidové maslo), ale myšlienka: priniesť úplne bežnú, banálnu vec do priestoru galérie a prinútiť ľudí premýšľať, čo vlastne robí nejaký predmet „umením“.
Dielo vzniklo v pobočke Depot múzea Boijmans Van Beuningen v holandskom prístavnom meste Rotterdam ako súčasť dva mesiace trvajúcej výstavy. Rozprestiera sa na šesťuholníkovej ploche s rozlohou 25 metrov štvorcových, na ktorú dvaja zamestnanci múzea minulý týždeň rozotreli obsah 40 vedier s arašidovým maslom. Pracovali na tom niekoľko dní, pričom arašidové maslo za pomoci murárskych hladidiel roztierali na hrúbku dva centimetre.
Schippers toto dielo nazvané Pindakaasvloer (doslova: Podlaha z arašidového masla) vytvoril prvýkrát v roku 1969. Druhýkrát bola Pindakaasvloer vystavená v roku 1997 v Centrálnom múzeu v Utrechte. Schippers vytvoril toto dielo ako súčasť série Floor Covering Series (Séria podlahových krytín), ktorá zahŕňala aj podlahy pokryté sklenenými črepinami a soľou.
Pred svojou smrťou Schippers, ktorý zomrel v júni vo veku 83 rokov, s múzeom v Rotterdame diskutoval o tom, ako by sa dielo mohlo v budúcnosti vytvoriť znovu. Výsledkom bol 20-bodový plán, ktorý okrem iného stanovoval, že arašidové maslo sa má naniesť „čo najhladšie a najnudnejšie“ a že „nikto nemá v arašidovom masle stáť ani si naň ľahnúť“. Narážal tým zrejme na incident z roku 1997, keď bolo jeho dielo „vandalsky poškodené“: skupina ľudí vtedy totiž rozložila na podlahu 12 krajcov chleba a niekoľko vrecúšok hagelslagu – čokoládovej ryže, ktorá sa v Holandsku bežne jedáva ako posýpka na chlebe počas raňajok.
Schippers neurčil presnú veľkosť ani tvar diela, ale nástojil na to, že musí byť použité hladké arašidové maslo a že prednosť má holandská značka Calvé. Táto spoločnosť darovala na realizáciu 40 nádob arašidového masla.
AP dodala, že to, čo mnohým návštevníkom zostáva v pamäti po osobnom zážitku z tohto diela, je jeho vôňa – pripomínajúca raňajky a desiatové boxy.
Pri otvorení výstavy pracovníci múzea návštevníkov nabádajú, aby „nasledovali vôňu“, ktorá sa šíri z výstavnej siene až k pokladni o tri poschodia nižšie. Táto umelecká inštalácia zároveň nemusí byť pre každého: tabuľa pri vchode do múzea upozorňuje návštevníkov s alergiou na arašidy na možné riziko.
Dielo Pindakaasvloer je príkladom konceptuálneho umenia – jeho pointou nie je samotný materiál (arašidové maslo), ale myšlienka: priniesť úplne bežnú, banálnu vec do priestoru galérie a prinútiť ľudí premýšľať, čo vlastne robí nejaký predmet „umením“.