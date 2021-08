Dieťa dostalo meno kódového označenia lietadla, v ktorom sa narodilo

Washington 26. augusta (TASR) - Afganské dievčatko, ktoré sa narodilo počas uplynulého víkendu na palube amerického lietadla letiaceho z Blízkeho východu na leteckú základňu Ramstein v Nemecku, dostalo meno "Reach" odkazujúce na kódové označenie stroja. V stredu to oznámil predstaviteľ armády Spojených štátov, informovala agentúra AFP.



Po sobotňajšom prílete na základňu USA v Nemecku prišiel na palubu americký lekársky tím a pomohol žene porodiť dieťa v nákladnom priestore strategického transportného lietadla C-17 amerických vzdušných síl. Matka s dieťaťom boli následne prevezené do neďalekého zdravotníckeho zariadenia.



AFP približuje, že každé lietadlo amerických vzdušných síl má svoje kódové označenie, ktoré slúži na komunikáciu s inými lietadlami a riadiacimi vežami. Transportné lietadlá C-17 sa zvyčajne nazývajú "Reach", za čím nasleduje číslo.



Evakuačné lietadlo, na ktorom dieťa prišlo na svet, sa volalo Reach 828, povedal americký generál Tod Wolters, najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe (SACEUR). Dodal, že rodičia s novorodencom sú na ceste do Spojených štátov spoločne s ďalšími afganskými utečencami.



V americkej vojenskej nemocnici v meste Landstuhl sa narodili ďalšie dve bábätká, ktorých matky sa tiež nachádzali v lietadle smerujúcom na základňu Ramstein.



AFP uvádza, že zo 7000 ľudí evakuovaných z Kábulu, ktorí od 20. augusta prechádzali cez americké základe v Európe, si lekársku starostlivosť vyžadovalo len 100. Z nich 25 bolo prijatých do nemocnice a 12 už medzičasom prepustili.