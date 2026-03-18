Streda 18. marec 2026
Dieťa na ihrisku zasiahla do krku zrejme zblúdená guľka zo strelnice

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Záchranári dievča previezli do nemocnice, no neskôr ho prepustili, keďže nebolo v ohrození života.

Autor TASR
Soul 18. marca (TASR) - Juhokórejská armáda oznámila, že zrušila časť výcvikov po celej krajine v reakcii na incident, pri ktorom zasiahla dieťa do krku guľka. Udalosť sa v súčasnosti vyšetruje, informuje TASR podľa stredajšej správy agentúry AFP.

K incidentu došlo v pondelok na detskom ihrisku v meste Tägu, kde utrpelo zranenia dieťa po zásahu zrejme zblúdenou guľkou z neďalekej strelnice, uviedli tamojší predstavitelia. Záchranári dievča previezli do nemocnice, no neskôr ho prepustili, keďže nebolo v ohrození života.

„Armáda pozastavila všetky strelecké cvičenia s individuálnymi zbraňami v dôsledku incidentu,“ uviedol v utorok na tlačovej konferencii vedúci oddelenia pre styk s verejnosťou armády Bä Sok-džin. Podľa jeho slov v čase nehody prebiehali strelecké cvičenia a armáda už vyšetruje príčinu incidentu.

„Hrot guľky bol nájdený v rane dieťaťa počas ošetrenia v nemocnici,“ citovala juhokórejská agentúra Jonhap predstaviteľa armády.

V roku 2020 na ihrisku v provincii Južná Čolla skolabovala nosička golfových palíc, ktorú zasiahla zblúdená guľka z neďalekej vojenskej strelnice, a musela okamžite postúpiť operáciu. Žena nakoniec prežila, pripomína AFP.
