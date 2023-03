Dievča, ktoré nakreslilo protivojnový plagát, zostáva v detskom domove

Moskva 4. marca (TASR) - Dvanásťročné dievča z Ruska, ktoré vlani na jar na hodine výtvarnej výchovy nakreslilo protivojnový obrázok, zostáva v detskom domove napriek tomu, že jej otca už z vyšetrovacej väzby prepustili do domáceho väzenia.



Informovala o tom v sobotu britská stanica BBC, ktorá sa odvolala na vyjadrenie detského domova v meste Jefremov pre web 7x7 z Tulskej oblasti. Príslušná úradníčka naliehala na novinára, aby médiá prestali o tejto kauze písať.



Po tom, ako Maša Moskaľovová na hodine výtvarnej výchovy namiesto obrázka na podporu vojakov vyslaných do vojny na Ukrajine nakreslila protivojnový plagát a zverejnila aj protivojnové príspevky na internete, jej otca Alexeja stíhajú pre podozrenie z opakovanej diskreditácie ruskej armády.



Moskaľov je samoživiteľ. S dcérou žijú v Tulskej oblasti v centre európskej časti Ruskej federácie.



Po jeho zadržaní a vzatí do vyšetrovacej väzby úrady jeho dcéru Mašu poslali do detského domova.



Podľa ruskej tlače Komisia pre záležitosti mladistvých sa obrátila na súd so žiadosťou o obmedzenie rodičovských práv Alexeja Moskaľova.



Jeho právnik Vladimir Bilijenko pre BBC povedal, že o tejto žiadosti vie len neoficiálne. Informoval však, že v súvislosti s vývojom v kauze podal v mene svojho mandanta a jeho dcéry odvolanie na generálnu prokuratúru a na úrad ombudsmana pre ľudské práva.



Bilijenko dostal, že Moskaľov je momentálne doma sám, nemá doma žiadne potraviny a nikto - okrem jeho dcéry - mu ich ani nemôže doniesť.