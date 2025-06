Dievča vyšetrované pre terorizmus zradikalizovali neonacisti z USA

Londýn 9. júna (TASR) - Britská tínedžerka, ktorá chcela vyhodiť do vzduchu synagógu a upäla sa na nacistického vodcu Adolfa Hitlera, sa nechala vtiahnuť do krajne pravicového extrémizmu dvoma americkými neonacistami, uviedli v pondelok vyšetrovatelia. Rhianan Ruddová si vzala život ako 16-ročná v roku 2022 v detskom domove Nottinghamshire. Pre extrémistické názory ju vtedy vyšetrovala polícia a britská kontrarozviedka MI5. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Ruddová je považovaná za najmladšie dievča, ktoré bolo v Británii obvinené z trestných činov terorizmu. Prvýkrát ju zadržali ešte ako 14-ročnú, obvinenie voči nej bolo neskôr stiahnuté. Jej matka ju dva roky pred smrťou odporučila zaradiť do programu boja proti radikalizácii.



Pri vyšetrovaní smrti Ruddovej hlavná koronerka Anglicka a Walesu Alexia Durranová dospela k záveru, že ju zradikalizoval bývalý partner jej matky, americký neonacista Dax Mallaburn odsúdený za násilie. K extrémizmu ju priviedla aj online komunikácia s Christopherom Cookom, ktorý sa v roku 2023 priznal k plánovaniu teroristického útoku na americkú energetickú sieť.



Ruddová mala autizmus a podľa koronerky bola posadnutá fašizmom. Na čelo si dokonca vyrezala hákový kríž a stiahla si materiály o výrobe bômb a 3D zbraní. Mallaburn aj Cook mali na ňu významný radikalizačný vplyv a zohrali podstatnú úlohu pri podporovaní jej záujmu o extrémne pravicové materiály, uviedla Durranová.



Obvinenia z terorizmu voči Ruddovej boli stiahnuté v auguste 2021, keď britské ministerstvo vnútra dospelo k záveru, že sa stala obeťou sexuálneho zneužitia. Podľa Durranovej pravdepodobne došlo k „systémovému zlyhaniu“ úradov, ktoré nevyužili príležitosti pomôcť jej s duševným zdravím. Za jej smrť však nenesie zodpovednosť žiadna organizácia, skonštatovala koronerka.