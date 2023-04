Dievča z Ruska,ktoré nakreslilo protivojnový obrázok,je v opatere mamy

Moskva 6. apríla (TASR) - Trinásťročné dievča z Ruska, ktoré bolo umiestnené do detského domova, pretože nakreslilo na hodine výtvarnej výchovy protivojnový obrázok, si vyzdvihla matka. Oznámila to v stredu ruská prezidentská komisárka pre práva detí Marija Ľvovová-Belovová, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Prípad si vyslúžil medzinárodnú pozornosť, pričom otec Marije Moskaľovovej bol za diskreditáciu ruskej armády odsúdený na dva roky väzenia. Marija bola preto umiestnená do detského domova.



Ľvovová-Belovová uviedla, že sa stretla s matkou dievčaťa, ktorá žila dlho v odlúčení od manžela i dcéry a Marija s ňou spočiatku odmietala žiť. Podľa ruskej ombudsmanky, na ktorú vydal Medzinárodný trestný súd zatykač za deportáciu detí z Ukrajiny, však dievča zmenilo názor a matka si ju vzala domov.



Otec dievčaťa Alexej Moskaľov (54) bol obvinený za príspevok na sociálnej sieti, v ktorom kritizoval vojnu na Ukrajine. Pred vynesením rozsudku utiekol z domáceho väzenia v meste Jefremov južne od Moskvy. O dva dni neskôr bol zadržaný v Bielorusku a súčasnosti nie je jasné, kde sa nachádza. Súd v Jefremove má vo štvrtok na žiadosť prokuratúry rozhodnúť o zbavení rodičovských práv Moskaľova.



Problémy so súdmi začal mať Moskaľov podľa jeho právnika, keď jeho dcéra v škole nakreslila obrázok, na ktorom prelieta raketa nad ruskou vlajkou a ženou s dieťaťom. Na obrázku boli aj nápisy "Nie vojne" a "Sláva Ukrajine". Škola privolala políciu, ktorá dievča vypočula. Moskaľovi následne udelili pokuty a napokon bol odsúdený za príspevok na sociálnej sieti.



Podľa AP tento prípad poukazuje na rozsah zásahu Moskvy proti opozícii. Ruská ľudskoprávna skupina Memorial, ktorá vlani získala Nobelovu cenu za mier, označila Moskaľova za politického väzňa.