Dievča zomrelo po údajnom hromadnom znásilnení a podpálení

Lakhnaú 20. septembra (TASR) - Šestnásťročné indické dievča, ktoré údajne dvaja muži hromadne znásilnili a potom zapálili, zomrelo v pondelok v nemocnici. Indická polícia to v utorok uviedla tlačovej agentúre AFP.



Dievča patrilo k dalitom, najnižšej kaste v hinduistickom spoločenskom systéme, a bolo vystavené neprimerane vysokému sexuálnemu násiliu. India je známa vysokou mierou zločinnosti proti ženám, pripomenula AFP.



Smrť dievčaťa nastala necelý týždeň po tom, ako našli visieť na strome dve sestry z kasty dalitov vo veku 15 a 17 rokov. Predtým ich údajne sexuálne napadlo a zavraždilo šesť mužov.



Oba prípady sa stali v chudobnom severoindickom štáte Uttarpradéš, kde žije okolo 230 miliónov ľudí a kde sú podobné zločiny pravidelne hlásené v hlavných správach médií.



V najnovšom prípade ide o dievča z vidieckej oblasti, ktoré začiatkom tohto mesiaca údajne napadli a podpálili dvaja muži.



Obeť previezli do nemocnice v štátnom hlavnom meste Lakhnaú, kde v pondelok svojim zraneniam podľahla.



"Obvinených sme zatkli do dvoch hodín od nahlásenia prípadu a ubezpečili sme rodinu, že budú nasledovať náležité kroky proti páchateľom," uviedol pre AFP miestny policajný šéf Dineš Kumar Prabhú.



Informoval tiež, že v okolí domu dievčaťa rozmiestnili policajtov, aby mohli "predísť ďalšiemu zvrátenému činu".



Pri predchádzajúcich incidentoch sa totiž rodinám z nízkych kást vyhrážali alebo na ne zaútočili, aby im zabránili svedčiť, píše AFP.



Aktivisti tvrdia, že polícia často neberie vážne obvinenia vyslovené skupinami ľudí na okraji spoločnosti, ktorí nemajú dostatok zdrojov, aby si zabezpečili právne zastúpenie.



Vlani vyvolalo veľký hnev verejnosti konanie úradov v Uttarpradéši, pretože rýchlo, ešte pred pitvou, spopolnili obeť znásilnenia z kasty dalitov, ktorú zavraždil muž z vyššej hinduistickej kasty.



V Indii bolo v roku 2021 nahlásených takmer 32.000 prípadov znásilnenia, uvádzajú údaje vlády. Množstvo ďalších prípadov však podľa domnienok zostalo nenahlásených.