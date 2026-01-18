< sekcia Zahraničie
DIHK požaduje jednotný postup EÚ voči clám USA v spore o Grónsko
Tvrdé odvetné kroky však podľa komory prichádzajú do úvahy len ako posledná možnosť.
Autor TASR
Berlín 18. januára (TASR) - Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK) vyzvala Európsku úniu (EÚ) na jednotný postup voči clám, ktoré americký prezident Donald Trump oznámil v súvislosti so sporom o Grónsko a ktoré majú zasiahnuť Nemecko aj ďalšie štáty. Tvrdé odvetné kroky však podľa komory prichádzajú do úvahy len ako posledná možnosť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Európska únia sa nesmie nechať rozdeliť,“ uviedol šéf zahraničného obchodu DIHK Volker Treier. „Ekonomickému nátlaku voči jednotlivým členským štátom môže Brusel čeliť len jasným a spoločným postojom.“
Podľa Treiera je teraz nepravdepodobné, že Európsky parlament schváli pôvodne dohodnuté zníženie ciel EÚ na americké priemyselné tovary. „Vzhľadom na aktuálne hrozby je sotva predstaviteľné, že by sa clá na mnohé americké produkty znížili na nulu,“ dodal.
Treier zároveň uviedol, že je potrebné preveriť všetky nástroje obchodnej ochrany EÚ vrátane nástroja proti nátlaku (Anti-Coercion Instrument, ACI). Jeho použitie by však podľa neho malo zostať krajným riešením. ACI umožňuje EÚ zaviesť protiopatrenia v prípade, že tretia krajina používa ekonomický tlak na vynútenie politických rozhodnutí.
Tento nástroj, ktorý EÚ zatiaľ nikdy nepoužila, umožňuje reagovať na nátlakové kroky tretích krajín, napríklad clami, daňami pre technologické firmy či obmedzeniami investícií. Môže takisto obmedziť prístup na európsky trh alebo účasť firiem na verejných zákazkách.
Clá, ktoré v sobotu (17. 1.) ohlásil Trump, podľa DIHK opäť ukazujú, aká nepredvídateľná sa stala americká obchodná politika. Treier upozornil, že by mali výrazný negatívny vplyv. „Pokles nemeckého exportu do USA o takmer desať percent v roku 2025 by bol len začiatok.“
Trump oznámil clá voči Nemecku, Dánsku, Nórsku, Švédsku, Francúzsku, Spojenému kráľovstvu, Holandsku a Fínsku na všetok tovar 10 % od 1. februára a 25 % od 1. júna, pokiaľ sa nedosiahne dohoda o „úplnom a komplexnom odkúpení Grónska“.
„Európska únia sa nesmie nechať rozdeliť,“ uviedol šéf zahraničného obchodu DIHK Volker Treier. „Ekonomickému nátlaku voči jednotlivým členským štátom môže Brusel čeliť len jasným a spoločným postojom.“
Podľa Treiera je teraz nepravdepodobné, že Európsky parlament schváli pôvodne dohodnuté zníženie ciel EÚ na americké priemyselné tovary. „Vzhľadom na aktuálne hrozby je sotva predstaviteľné, že by sa clá na mnohé americké produkty znížili na nulu,“ dodal.
Treier zároveň uviedol, že je potrebné preveriť všetky nástroje obchodnej ochrany EÚ vrátane nástroja proti nátlaku (Anti-Coercion Instrument, ACI). Jeho použitie by však podľa neho malo zostať krajným riešením. ACI umožňuje EÚ zaviesť protiopatrenia v prípade, že tretia krajina používa ekonomický tlak na vynútenie politických rozhodnutí.
Tento nástroj, ktorý EÚ zatiaľ nikdy nepoužila, umožňuje reagovať na nátlakové kroky tretích krajín, napríklad clami, daňami pre technologické firmy či obmedzeniami investícií. Môže takisto obmedziť prístup na európsky trh alebo účasť firiem na verejných zákazkách.
Clá, ktoré v sobotu (17. 1.) ohlásil Trump, podľa DIHK opäť ukazujú, aká nepredvídateľná sa stala americká obchodná politika. Treier upozornil, že by mali výrazný negatívny vplyv. „Pokles nemeckého exportu do USA o takmer desať percent v roku 2025 by bol len začiatok.“
Trump oznámil clá voči Nemecku, Dánsku, Nórsku, Švédsku, Francúzsku, Spojenému kráľovstvu, Holandsku a Fínsku na všetok tovar 10 % od 1. februára a 25 % od 1. júna, pokiaľ sa nedosiahne dohoda o „úplnom a komplexnom odkúpení Grónska“.