Diplomacia je pre Rusko prázdne slovo, povedal Zelenskyj

Kyjev 4. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok obvinil Rusko, že dronom zaútočilo na tepelnú elektráreň v meste Cherson a porušilo tak prímerie v oblasti energetickej infraštruktúry, ktoré sprostredkovali Spojené štáty. Na sieti Telegram tiež zverejnil zábery zo svojho rodného mesta Kryvyj Rih, kde pri ruskom raketovom útoku na obytnú oblasť zahynulo najmenej 16 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



„Všetky ruské sľuby sa končia raketami a dronmi, bombami alebo delostrelectvom. Diplomacia je pre nich prázdne slovo,“ povedal Zelenskyj vo svojom večernom príhovore. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha predtým povedal, že v dôsledku ruského útoku zostali desaťtisíce ľudí v Chersonskej oblasti bez elektrickej energie.



Terčom ruských síl sa už druhýkrát v priebehu tohto týždňa stal aj Kryvyj Rih, ktoré leží desiatky kilometrov severozápadne od frontovej línie.



Gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak uviedol, že počet obetí piatkového úderu balistickou strelou na Kryvyj Rih stúpol na 16. Medzi nimi je aj šesť detí. Počet zranených podľa úradov dosiahol 40. Okrem toho sú poškodené dve desiatky viacposchodových obytných budov i vzdelávacie a stravovacie zariadenia. Zničených je viac než 30 áut. Podľa Lysaka pokračuje záchranná operácia.



„Existuje len jeden dôvod, prečo to pokračuje - Rusko nechce prímerie a my to vidíme. Vidí to celý svet. Len tlak sveta na Rusko, všetky snahy o posilnenie Ukrajiny, našej protivzdušnej obrany, našich síl - len to rozhodne, kedy sa vojna skončí,“ uviedol v príspevku Zelenskyj.



V Kryvom Rihu si stredajší raketový úder vyžiadal štyroch mŕtvych a 14 zranených vrátane niekoľkých detí. Poškodených bolo osem bytových domov, prerušené bolo elektrické vedenie, čo zapríčinilo výpadok v dodávkach elektriny pre zhruba 2000 odberateľov.



K najnovším útokom došlo v čase, keď sa americká administratíva snaží sprostredkovať prímerie vo viac než tri roky trvajúcej vojne medzi Ukrajinou a Ruskom. Moskva predtým odmietla americko-ukrajinský návrh na bezpodmienečné a úplné prímerie a Kyjev ju obviňuje, že rokovania preťahuje bez skutočného úmyslu zastaviť svoju ofenzívu na Ukrajine.