Diplomacia USA: Písmo Calibri je príliš woke
Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí obhajuje návrat k písmu Times New Roman aj ako spôsob zosúladenia komunikácie s ostatnými federálnymi inštitúciami.
Autor TASR
Washington 14. decembra (TASR) - Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa nariadila diplomatickému zboru Spojených štátov, aby sa v oficiálnej korešpondencii vrátil k používaniu písma Times New Roman veľkosti 14. Písmo Calibri, ktoré administratíva USA používala od roku 2023, tým bolo zakázané, pretože je príliš „woke,“ napísal denník The Guardian, píše TASR.
Písmo Calibri, ktoré sa štandardne používa v produktoch spoločnosti Microsoft od roku 2007, začalo ministerstvo zahraničných vecí USA používať v roku 2023 v snahe o zlepšenie prístupnosti dokumentov, najmä pre ľudí s dyslexiou alebo zrakovým postihnutím.
Denník Washington Post pripomenul, že bezpätkové typy písma - ako Calibri - sú obľúbené pre svoju lepšiu čitateľnosť na obrazovkách, vyznačujú sa jemnými zaoblenými tvarmi a širším rozstupom písmen. Calibri sa považuje za ideálny typ písma pre dlhé texty na obrazovke a oceňujú ho aj viaceré odborné asociácie.
Podľa interného obežníka ministerstva zahraničných vecí s názvom „Návrat k tradícii“ šéf rezortu Marco Rubio zdôvodnil prechod k písmu Times New Roman snahou o „obnovenie formálnosti a profesionality“ v písomnej komunikácii ministerstva.
Rubio kritizoval používanie Calibri ako písmo „neformálne“ a vizuálne nekompatibilné s hlavičkami dokumentov rezortu diplomacie. Podľa neho zavedenie Calibri v roku 2023 súviselo s politikami diverzity, rovnosti, inklúzie a prístupnosti (DEIA) administratívy Joea Bidena, ktoré Trumpova administratíva následne zrušila.
Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí obhajuje návrat k písmu Times New Roman aj ako spôsob zosúladenia komunikácie s ostatnými federálnymi inštitúciami, kde je dôležitá tradícia.
Kritické médiá označili toto rozhodnutie za súčasť širšieho trendu administratívy Trumpa spochybňujúceho inkluzívne politiky vo federálnych inštitúciách. Podľa médií tento krok zapadá do série iniciatív, akou bolo napríklad ukončenie programov pomoci pre bezdomovcov so zdravotným postihnutím či sprísnenie prístupu k programu Medicaid.
