Diplomacie Kórey a Číny pripravujú návštevu prezidenta I Če-mjonga
Autor TASR
Soul 1. januára (TASR) — Šéfovia diplomacie Južnej Kórey a Číny sa v stredu v telefonickom rozhovore dohodli, že dôkladne pripravia nadchádzajúcu štátnu návštevu prezidenta I Če-mjonga v Číne. Jej cieľom je dosiahnuť konkrétne a významné výsledky, oznámilo vo štvrtok miestneho času ministerstvo zahraničných vecí v Soule. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Jonhap.
Juhokórejský minister zahraničných vecí Čo Hjon a jeho čínsky náprotivok Wang I „zhodnotili vývoj vzťahov medzi Južnou Kóreou a Čínou a dohodli sa, že budú pokračovať v úzkej komunikácii v záujme úspechu nadchádzajúcej štátnej návštevy“, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Doplnilo, že lídri oboch krajín sa budú usilovať o úplné obnovenie strategického partnerstva.
Ministri sa zhodli aj na potrebe pokračovať v úsilí o regionálnu stabilitu a prosperitu a vymenili si názory na bezpečnostnú situáciu na Kórejskom polostrove a v severovýchodnej Ázii.
I Če-mjong navštívi Čínu od nedele do stredy a okrem stretnutia s prezidentom Si Ťin-pchingom sa zúčastní aj na ďalších podujatiach. Lídri sa naposledy stretli v novembri počas summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v juhokórejskom Kwangdžu.
Ide o prvú návštevu I Če-mjonga v Číne od nástupu do úradu v júni a prvú návštevu Číny, ktorú juhokórejský prezident podnikne od roku 2017. I Če-mjong sa zaviazal, že sa bude usilovať o stabilné vzťahy s Čínou, najväčším obchodným partnerom Južnej Kórey a kľúčovým ekonomickým podporovateľom Severnej Kórey. Soul tiež vyzval Peking, aby zohrával konštruktívnu úlohu pri vytváraní podmienok na obnovenie dialógu so Severnou Kóreou, pričom Čína potvrdila svoj záväzok k udržaniu stability na Kórejskom polostrove.
Obe krajiny plánujú počas návštevy podpísať niekoľko memoránd o porozumení, ktoré budú pokrývať celý rad oblastí spolupráce.
