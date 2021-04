Diplomaciu povedie Kulhánek, Zaorálek zostane na ministerstve kultúry

Praha 13. apríla (TASR) - Česká sociálna demokracia (ČSSD) navrhne na post ministra zahraničných vecí Jakuba Kulhánka, námestníka ministra vnútra. Lubomír Zaorálek, ktorý odmietol prevziať vedenie rezortu diplomacie po odvolanom Tomášovi Petříčkovi, zostane ministrom kultúry. V utorok večer o tom rozhodlo grémium vládnej sociálnodemokratickej strany, uviedol portál Novinky.cz.



O nominácii bol už informovaný český prezident Miloš Zeman, ktorý vymenováva a odvoláva členov vlády na návrh jej predsedu. "Neviem o tom, že by oznámil akékoľvek výhrady (voči nominovanému)," povedal podpredseda ČSSD Roman Onderka. Podľa neho sa k nominácii vyjadrí v stredu šéf sociálnej demokracie Jan Hamáček. Onderka očakáva, že k vymenovaniu nového ministra zahraničných vecí dôjde do niekoľkých dní.



Kulhánka schvaľuje aj premiér Andrej Babiš (hnutie ANO), pokladá ho za schopného a slušného úradníka, ako povedal pre denník Právo.



Vedením ministerstva je teraz poverený Hamáček, ktorý má na starosti aj rezort vnútra.



Kulhánek v súčasnosti pracuje na Hamáčkovom ministerstve vnútra ako námestník, v minulosti rovnaký post zastával na ministerstvách obrany či zahraničných vecí. Študoval medzinárodné vzťahy na Karlovej univerzite v Prahe a má magisterský titul z Walsh School of Foreign Service na Georgetownskej univerzite vo Washingtone.



Zaorálek odmietol prevziať rezort diplomacie po odvolanom Tomášovi Petříčkovi. Prekážajú mu zásahy do zahraničnej politiky zo strany prezidenta Zemana a premiéra Babiša, informoval v utorok server iDNES.cz.



Petříček bol odvolaný v pondelok po približne 2,5 roku pôsobenia vo funkcii, počas ktorého pre svoje prozápadné a proeurópske postoje čelil opakovanej kritike zo strany prezidenta i premiéra.



Hamáček uvoľnené kreslo po Petříčkovi ponúkol svojmu straníckemu kolegovi Zaorálkovi, ktorý v súčasnosti pôsobí ako minister kultúry. Zaorálek ministerstvo zahraničných vecí viedol už v rokoch 2014-2017. Teraz teda túto funkciu odmietol.