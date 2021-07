Diplomat Čchin Kang bol vymenovaný za nového veľvyslanca v USA

Washington 29. júla (TASR) - Čínsky diplomat Čchin Kang bol v stredu oficiálne vymenovaný za nového veľvyslanca Číny v USA, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Čchin je blízky spolupracovník čínskeho prezidenta Si Ťchin-pinga a do USA prichádza v období, keď sú vzťahy medzi týmito dvoma krajinami napäté, pripomína AFP.



Nový ambasádor v stredu pricestoval do Washingtonu, kde poskytol vyjadrenie pre americké a čínske médiá. USA a Čínu označil za "dve veľké krajiny s rozdielnou históriou, kultúrnym a sociálnym systémom" a na rôznom stupni vývoja.



"Čína a USA začínajú novú sériu vzájomného skúmania, porozumenia a prispôsobovania sa s cieľom nájsť spôsob, ako spolu vychádzať," povedal diplomat, ktorého vyjadrenia sprostredkovalo čínske veľvyslanectvo vo Washingtone na svojej oficiálnej webovej stránke.



Nový veľvyslanec prisľúbil, že sa bude venovať vzťahom medzi USA a Čínou. Tie sa v posledných rokoch výrazne zhoršili v súvislosti s viacerými záležitosťami vrátane obchodu, ľudských práv, kybernetickej bezpečnosti a pôvodu pandémie ochorenia COVID-19, pripomína AFP.



Čchin (55) podľa AFP hovorí plynule po anglicky, niekoľko rokov pôsobil na čínskom veľvyslanectve v Londýne a neskôr na čínskom ministerstve zahraničných vecí. Vo funkcii nahradí Cchueja Tchien-kchaja, ktorý post veľvyslanca Číny v USA zastával od apríla 2013 do júna tohto roka.



Čchin Kang počas pôsobenia na poste hovorcu čínskeho ministerstva zahraničných vecí podľa AFP v médiách a na sociálnych sieťach presadzoval priebojný spôsob obrany Číny - označovaný za diplomaciu "bojového vlka" (wolf warrior diplomacy).