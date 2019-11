Diplomat KĽDR: Vývoj vzťahov so Spojenými štátmi nepokročil

Moskva 8. novembra (TASR) - Vysokopostavený severokórejský diplomat v piatok uviedol, že vývoj vzťahov medzi KĽDR a Spojenými štátmi nijako významne nepokročil. Varoval tiež, že o ich zlepšenie sa teraz musí pričiniť Washington. Informovala o tom agentúra AP.



Spojené štáty "nepodnikajú kroky, aby sa s nami stretli, neznižujú úroveň nevraživosti, a to je veľká chyba," uviedol na konferencii o nešírení jadrových zbraní v Moskve riaditeľ odboru pre záležitosti Severnej Ameriky ministerstva zahraničných vecí KĽDR Čo Čchol-su.



Budúcnosť Kórejského polostrova "v mnohých ohľadoch závisí od krokov Spojených štátov," dodal.



Severná Kórea vlani začala rozhovory so Spojenými štátmi s tým, že je ochotná rokovať o vzdaní sa jadrového arzenálu výmenou za bezpečnostné záruky a zmiernenie sankcií. Severná Kórea žiada pomalý, postupný proces odzbrojenia, pri ktorom by každý jej denuklearizačný krok zodpovedal príslušnej "odmene" zo strany Spojených štátov.



Spojené štáty zdôrazňujú, že sankcie voči Pchjongjangu zostanú v platnosti, dokým krajina nepodnikne významné kroky k zbaveniu sa jadrových zbraní.



Rokovania medzi oboma krajinami sa zastavili po februárovom summite amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom vo vietnamskej metropole Hanoj, keďže toto stretnutie stroskotalo na nezhodách okolo uvoľnenia sankcií výmenou za severokórejské kroky v odzbrojovaní.



Obnovené rokovania o denuklearizácii Kórejského polostrova na pracovnej úrovni, ktoré sa konali vo Švédsku, stroskotali 5. októbra.