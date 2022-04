Diplomat tvrdí, že vyhlásiť prímerie na Ukrajine nateraz nemá zmysel

Moskva 25. apríla (TASR) - Zástupca ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrij Poľanskij v pondelok povedal, že v tejto chvíli nemá zmysel vyhlásiť na Ukrajine prímerie, pretože Kyjev to pravdepodobne využije ako príležitosť na pokus o diskreditáciu Ruska. TASR správu prevzala od agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na agentúru RIA Novosti.



"Ukrajina podkopáva naše úsilie o otvorenie humanitárnych koridorov, preto si nemyslíme, že prímerie je teraz dobrou voľbou," povedal Poľanskij. Dodal, že prímerie by ukrajinské sily využili "na preskupenie a na ďalšie provokácie".



Poľanskij na otázky agentúry Reuters neodpovedal.



Rusko v pondelok jednostranne vyhlásilo prímerie v okolí oceliarní Azovstaľ v obliehanom ukrajinskom meste Mariupol, aby tak umožnilo evakuáciu civilistov z tohto komplexu, kde sa ukrývajú poslední z ukrajinských obrancov.



Ukrajina neskôr poprela tvrdenia, že sa s Ruskom dohodla na vytvorení žiadneho humanitárneho koridoru na evakuáciu civilistov z Mariupola, pripomína Reuters.



"Je nevyhnutné pochopiť, že humanitárny koridor sa otvára na základe dohody oboch strán. Jednostranne ohlásený koridor totiž neposkytuje bezpečnosť, takže to nie je humanitárny koridor," uviedla prostredníctvom sociálnej siete Telegram ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková.



Podľa Kyjeva by mala úlohu "iniciátora a garanta" akejkoľvek prípadnej evakuácie z Azovstaľu na seba prevziať Organizácia Spojených národov (OSN).