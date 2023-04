Diplomati EÚ a europoslanci sú pobúrení výrokmi čínskeho veľvyslanca

Brusel/Luxemburg 24. apríla (TASR) - Nedávne vyjadrenia čínskeho veľvyslanca v Paríži, ktorý spochybnil nezávislosť postsovietskych republík, sú absolútne neprijateľné. Uviedli to v pondelok viacerí ministri zahraničných vecí z krajín Európskej únie pred zasadnutím Rady EÚ v Luxemburgu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Čínsky veľvyslanec v Paríži Lu Ša-jie v piatok pre francúzsku televíznu stanicu LCI povedal, že neexistuje žiadna medzinárodná dohoda, ktorá by krajinám bývalého Sovietskeho zväzu konkretizovala ich štatút suverénnych krajín.



"Je to úplne neprijateľné. Dúfam, že nadriadní tohto veľvyslanca dajú veci do poriadku," povedal český minister zahraničných vecí Jan Lipavský.



Šéf litovskej diplomacie Gabrielius Landsbergis zdôraznil, že vyjadrenia veľvyslanca sú "úplne neprijateľné". Dodal, že všetky tri postsovietske pobaltské krajiny – Estónsko, Lotyšsko a Litva – si predvolajú čínskych veľvyslancov na objasnenie týchto výrokov.



Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani nesúhlasí s vyjadreniami čínskeho veľvyslanca v Paríži. Luxemburský minister Jean Asselborn označil vyjadrenia čínskeho diplomata za "hlúposť".



Tlačová agentúra Agerpres upozornila na oficiálne stanovisko moldavskehé ministerstva zahraničných vecí a európskej integrácie, že ide o "absolútne neprijateľné" výroky na adresu národnej suverenity krajín, ktoré podobne ako Moldavsko vyhlásili svoju nezávislosť v roku 1991.



V Európskom parlamente sa takmer 80 europoslancov pripojilo k výzve pre ministerku zahraničných vecí Francúzska Catherine Colonnovú, aby vyhlásila čínskeho veľvyslanca v Paríži Lu Ša-jie pre jeho výroky za nežiaducu osobu (persona non grata).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)