Diplomati EÚ nevylučujú zavedenie nových sankcií voči Rusku

Brusel/Luxemburg 12. októbra (TASR) - Otrávenie ruského opozičného politika a aktivistu Alexeja Navaľného nemôže zostať bez odpovede, pričom v hre je aj možnosť sankcií proti Rusku. S odvolaním sa na slová viacerých európskych diplomatov pred zasadnutím Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu to v pondelok napísala agentúra DPA.



Šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas v pondelok pred novinármi zdôraznil, že "teraz je aj objektívne zrejmé, že došlo k porušeniu dohovoru o používaní chemických zbraní, čo nemôže zostať bez následkov". Maas spolu so svojím rezortným kolegom z Francúzska Jeanom-Yvesom Le Drianom ešte minulý týždeň navrhli nové reštriktívne opatrenia voči Moskve, pripomína DPA.



Maas odkázal na platnosť Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení. Ten napríklad vylučuje možnosť používania nervovoparalytických látok zo skupiny novičok.



Rovnako sa po príchode do Luxemburgu vyjadril aj rumunský minister zahraničných vecí Bogdan Aurescu, ktorý upozornil, že otravu Navaľného nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok potvrdila aj Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a preto "je správny čas na rýchle prijatie sankcií".



Aurescu pripomenul, že jeho krajina sa spolu s Poľskom, Dánskom a ďalšími členmi EÚ bude aj naďalej zasadzovať za nové sankcie, ak zodpovedné úrady z Moskvy nebudú spolupracovať pri vyšetrovaní prípadu Navaľného otravy.



Podľa slov šéfa fínskej diplomacie Pekku Haavista bude na pondelňajších rokovaniach ministrov "veľmi dôležité" nájsť spoločný postoj k tomuto prípadu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)