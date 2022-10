Diplomati EÚ predĺžili sankcie voči Islamskému štátu a al-Káide

Brusel/Luxemburg 17. októbra (TASR) - Ministri zahraničných vecí EÚ v pondelok v Luxemburgu predĺžili sankcie voči Islamskému štátu (IS)/Dáíšu a teroristickej organizácii al-Káida o ďalší rok, do 31. októbra 2023. Informuje o tom spravodajca TASR.



Rada EÚ pre zahraničné veci sankcie potvrdila na pravidelnom mesačnom pracovnom zasadnutí. V súčasnosti sa sankčný režim EÚ vzťahuje na 13 jednotlivcov a štyri skupiny. To znamená zmrazenie aktív a zákaz cestovania do krajín EÚ a osoby a subjekty z EÚ majú zakázané sprístupňovať finančné prostriedky pre ľudí zo sankčného zoznamu. Sankcie EÚ dopĺňajú opatrenia uložené Bezpečnostnou radou OSN proti IS/Dáíš a al-Káide.



V oficiálnom vyhlásení Rady EÚ sa uvádza, že Únia je aj naďalej odhodlaná konať proti tým, ktorí ohrozujú medzinárodný mier a bezpečnosť plánovaním, financovaním a vykonávaním teroristických útokov, ako aj šírením smrtiacej teroristickej propagandy po celom svete.



Od septembra 2016 môže EÚ autonómne prijímať reštriktívne opatrenia voči IS/Dáíš a al-Káide a osobám, skupinám, podnikom a subjektom s nimi spojenými. Zameriavajú sa na osoby a skupiny, ktoré páchajú teroristické útoky, poskytujú im podporu a podnecujú ich, alebo ktoré verbujú dobrovoľníkov.



Pondelňajšie rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)