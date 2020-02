Diplomati EÚ rozšírili sankčný zoznam voči Sýrii o ďalšie osoby

Brusel 17. februára (TASR) - Európski diplomati v pondelok v Bruseli doplnili zoznam osôb a právnych subjektov, na ktoré sa vzťahujú sankcie EÚ voči sýrskemu režimu a jeho podporovateľom o osem významných sýrskych podnikateľov a dve spoločnosti spojené s týmito podnikateľmi.



Podľa tlačovej správy Rady EÚ pre zahraničné veci činnosť sankcionovaných Sýrčanov priamo prospievala režimu prezidenta Bašára Asada, a to aj prostredníctvom projektov umiestnených na pozemkoch osôb. ktoré boli o ne pripravení v dôsledku občianskej vojny.



Rozšírený zoznam sankcií v podobe zákazu vycestovania do EÚ a zmrazenie aktív tak zahŕňa už 277 osôb a 71 právnych subjektov.



Do súboru sankcií EÚ, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú voči Sýrii, patrí aj ropné embargo, obmedzenie určitých investícií, zmrazenie aktív sýrskej centrálnej banky v EÚ a tiež vývozné obmedzenia na zariadenia a technológie dvojitého využitia, ktoré by sa mohli použiť na represie voči vlastnému obyvateľstvu. Sankcie sa týkajú aj dovozu zariadení a technológií na monitorovanie alebo odpočúvanie internetovej a telefonickej komunikácie.



Sankcie na Sýriu boli uvalené v roku 2011. EÚ ich preskúmáva každý rok, pričom ďalšie preskúmanie sa má uskutočniť do 1. júna.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)