Diplomati EÚ sa dohodli na nových sankciách voči Bielorusku

Brusel 2. marca (TASR) - Diplomati Európskej únie sa dohodli na nových sankciách proti bieloruskému režimu, ktorý Rusku pomohol podniknúť inváziu na Ukrajinu, potvrdilo v stredu francúzske predsedníctvo v Rade EÚ. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



Nové opatrenia sa podľa diplomatov dotknú Bielorusov, ktorí pomáhajú ruským útokom na Ukrajine, avšak aj "niektorých ekonomických sektorov – najmä dreva, ocele a draslíka," uviedlo francúzske predsedníctvo vo vyhlásení.



Nemenovaný predstaviteľ EÚ tento týždeň priblížil, že jedným z cieľov nových sankcií voči Minsku je zastaviť vývoz akéhokoľvek bieloruského tovaru do EÚ.



Na režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka sú stále uvalené sankcie zavedené v reakcii na jeho tvrdé potlačenie prodemokratických protestov, ktoré vypukli v auguste 2020.



Britská vláda v utorok oznámila, že Spojené kráľovstvo zavádza sankcie voči Bielorusku za jeho úlohu v ruskej invázii na Ukrajinu. Tento prvý balík sankcií zasiahne náčelníka generálneho štábu bieloruskej armády a prvého námestníka ministra obrany Viktora Guleviča a ďalších troch námestníkov ministerstva obrany, oznámila britská vláda v utorňajšej oficiálnej tlačovej správe. Týmto osobám bude znemožnené cestovať do Británie a ich aktíva v ostrovnej monarchii budú zmrazené.



Rozsiahlu vojenskú inváziu na Ukrajinu spustil ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok 24. februára v skorých ranných hodinách.