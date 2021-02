Diplomati EÚ sa zhodli na uvalení nových sankcií voči Rusku

Brusel 22. februára (TASR) - Ministri zahraničných vecí EÚ sa v pondelok v Bruseli dohodli na uvalení ďalších sankcií proti Rusku a to pre zadržanie a následné uväznenie opozičného politika Alexeja Navaľného. Uviedli tlačové agentúr AFP a Reuters ešte pred oficiálnym skončením pondelkových rokovaní Rady EÚ pre zahraničné veci.



Podľa nemenovaných diplomatov z krajín EÚ by mali byť nové sankcie uvalené na niekoľko vysokopostavených ruských predstaviteľov. Diplomati však zatiaľ nehovorili o žiadnych konkrétnych menách. Sankcie by sa však údajne mali týkať šéfa ruského vyšetrovacieho výboru, ktorý sa zaoberá všetkými závažnými trestnými činmi, taktiež riaditeľa väzenskej správy, riaditeľa ruskej Národnej gardy aj generálneho prokurátora.



Ministri zahraničných vecí dosiahli "politickú dohodu" o prijatí nových cielených sankcií, pričom šéf európskej diplomacie Josep Borrell dostal za úlohu vypracovať a navrhnúť zoznam mien ruských predstaviteľov, na ktorých majú byť zamerané.



Podľa agentúry AFP však na rozšírenom sankčnom zozname nie je nijaký ruský oligarcha. Naposledy EÚ uvalila sankcie na Rusko minulý rok - po otrávení Alexeja Navaľného.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)