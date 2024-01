Diplomati schválili osobitný rámec sankcií pre sponzorov Hamasu a PIJ

Brusel 22. januára (TASR) - Členské štáty EÚ sa ešte pred pondelňajším zasadnutím Rady EÚ pre zahraničné veci dohodli na vytvorení osobitného rámca reštriktívnych opatrení. Európskej únii to umožní stíhať podporu, uľahčenie alebo umožnenie násilných akcií hnutí Hamas a Palestínsky islamský džihád (PIJ). Informuje o tom spravodajca TASR.



Ministri zahraničných vecí EÚ majú v pondelok v Bruseli prvé tohoročné pracovné stretnutie. Prítomní sú aj šéfovia diplomacie Izraela, Saudskej Arábie, Egypta a Palestínskej samosprávy.



Rozhodnutie o osobitnom rámci pre sankcie bolo prijaté s ohľadom na závažnosť útokov proti Izraelu, uviedla v tlačovom vyhlásení Rada EÚ. Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell spresnil, že Únia ukázala, že je pripravená podniknúť rozhodné kroky v reakcii na brutalitu teroristických útokov na Izrael zo 7. októbra 2023.



Podľa nového režimu sa EÚ môže zamerať priamo na tých, ktorí materiálne alebo finančne podporujú Hamas alebo PIJ a podieľajú na plánovaní, príprave alebo umožňovaní ich násilných akcií.



V praxi to znamená, že sa bude môcť zamerať aj na sponzorov oboch teroristických organizácií. Ako prví sa na sankčnom zozname ocitli šiesti - finančník Abd al-Basít Hamza Elhassan Mohamed Chaír so sídlom v Sudáne, majiteľ spoločnosti Shuman for Currency Exchange SARL Nabíl Chúmán, jeho syn Chalíd Chúmán, vysoký finančník Hamasu Rida Alí Chamís, vedúci pracovník Hamasu Musá Dudín a finančník Ajmín Achmad al-Duwaik z Alžírska.



Na sankcionované osoby sa vzťahuje zákaz cestovania do členských krajín EÚ, zmrazenie ich aktív na pôde EÚ a európske spoločnosti majú zakázané im poskytovať zdroje či už priamo alebo cez sprostredkovateľov.



Nový rámec sankcií sa bude uplatňovať do 19. januára 2025. Rada EÚ ho bude priebežne preskúmavať a podľa potreby obnovovať, meniť a dopĺňať.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)