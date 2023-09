Diplomati EÚ v Tolede hovorili o podpore Ukrajiny a o rozširovaní Únie

Brusel 1. septembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí EÚ vo štvrtok počas neformálneho stretnutia v Tolede podporili hľadanie spravodlivého mieru na Ukrajine, plány vypracované Hospodárskym spoločenstvom západoafrických štátov (ECOWAS) na obnovenie demokracie v Nigeri a dotkli sa aj témy rozširovania EÚ. Na svojej webovej stránke to uvádza španielske predsedníctvo v Rade EÚ, informuje spravodajca TASR.



Stretnutiu predsedal šéf diplomacie EÚ Josep Borrell a pozvaný bol aj minister zahraničných vecí Ukrajiny Dmytro Kuleba.



"Diskutovali sme o Zelenského mierovom pláne aj o tom, ako ho priebežne podporovať a ako ho umiestniť do centra medzinárodnej diskusie o budovaní spravodlivého mieru na Ukrajine," povedal Borrell na spoločnej tlačovej konferencii so španielskym šéfom diplomacie José Manuelom Albaresom.



Albares dodal, že "všetci chcú", aby Ukrajina bola čo najskôr slobodnou a nezávislou krajinou a suverénnou v rámci svojich medzinárodne uznávaných hraníc.



Borrell pripomenul, že vedľajším dôsledkom vojny na Ukrajine bolo zrýchlenie procesu rozširovania EÚ, zároveň však dodal, že považuje za pozitívne "stanoviť si cieľ, horizont, ktorý by dal procesu rozširovania politický impulz".



"Španielske predsedníctvo navrhuje usporiadať stretnutie ministrov zahraničných vecí EÚ spolu s ministrami krajín západného Balkánu. Urobíme to koncom septembra," vyhlásil Borrell. Podľa jeho slov cieľom tohto stretnutia bude analyzovať vyhliadky týchto krajín na pristúpenie do Únie. "Ukrajina sa musí stať členom EÚ. Západný Balkán tiež. Rýchlo," dodal.



"Bude na španielskom predsedníctve, aby prijalo historické rozhodnutie o tom, či sa začnú rokovania o vstupe Ukrajiny do EÚ," povedal pred novinármi Albares.



Na stretnutí v Tolede sa zúčastnil predseda Komisie ECOWAS Omar Touray a minister zahraničných vecí legitímnej vlády Nigeru Hassoumi Massoudou. Diplomati opätovne odsúdili vojenský prevrat a vyzvali na prepustenie prezidenta Mohameda Bazouma a jeho rodiny a na návrat k ústavnému poriadku. Zopakovali svoje rozhodnutie pozastaviť pomoc Nigeru. Zachovaná zostane iba humanitárna pomoc pre druhú najchudobnejšiu krajinu sveta.