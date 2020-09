Diplomati EÚ žiadajú jednotu pri uplatňovaní sankcií na Bielorusko

Brusel 21. septembra (TASR) - Viacero ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ sa v pondelok v Bruseli vyjadrilo za presadenie sankcií voči Bielorusku, zameraných na osoby zapojené do represií voči demonštrantom alebo do volebných podvodov. Informuje o tom tlačová agentúra DPA.



Diplomati EÚ sa predpoludním osobne stretli s vodkyňou bieloruskej opozície Sviatlanou Cichanovskou, ktorú do Bruselu pozval vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell. Ten ešte pred zasadnutím Rady EÚ pre zahraničné veci ocenil statočnosť bieloruského ľudu, ktorý protestuje proti volebným podvodom súčasného prezidenta Alexandra Lukašenka.



Cichanovská má v Bruseli naplánované aj stretnutie s predsedom Európskeho parlamentu Davidom Sassolim.



Za zavedenie sankcií sa po príchode do Bruselu vyslovil litovský minister zahraničných vecí Linas Linkevičius, ktorý vyzval svojich rezortných kolegov, aby zahraničnú politiku Únie uprednostnili pred národnými záujmami niektorých členských krajín.



Podľa diplomatických zdrojov Európskej únie zavedenie cielených sankcií voči občanom Bieloruska blokuje Cyprus. Šéf cyperskej diplomacie Nikos Christodulidis však v Bruseli naznačil, že aj jeho krajina je pripravená zaviesť dohodnuté celoúniové reštriktívne opatrenia. Zdôraznil však, že Únia musí dôsledne pristupovať k porušovaniu základných princípov, na ktorých je vybudovaná, čo je odkaz na spor s Tureckom vo východnom Stredomorí, kde sa Ankara snaží vykonávať prieskumné vrty vo výsostných vodách členských krajín EÚ.



Rovnako ako Linkevičius - za zavedenie sankcií - sa vyjadrili aj diplomati z Rumunska a Chorvátska. Heiko Maas, minister zahraničných vecí Nemecka, ktoré šéfuje polročnému predsedníctvu v Rade EÚ, zároveň uviedol, že Únia si musí položiť otázku, či by sa na jej zozname sankcií nemal ocitnúť aj bieloruský prezident Alexander Lukašenko.



Výsledky zasadnutia Rady EÚ, na ktorej Slovenskú republiku zastupuje minister zahraničných vecí Ivan Korčok, budú oznámené v pondelok popoludní.





