Diplomati: Krajiny EÚ budú rokovať o ochrannej misii v Červenom mori

Brusel 12. januára (TASR) - Členské krajiny Európskej únie budú na budúci týždeň rokovať o založení námornej misie, ktorá má pomôcť chrániť námorné trasy v Červenom mori, kde jemenskí povstalci opakovane útočia na obchodné lode. TASR správu prevzala v piatok z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na diplomatické zdroje.



Príslušný návrh, o ktorom sa v Bruseli hovorilo už niekoľko týždňov, bol predložený ešte predtým, ako USA a Spojené kráľovstvo v noci na piatok zaútočili na infraštruktúru húsíjských povstalcov v Jemene, píše AFP.



EÚ by mala doplniť koalíciu na ochranu obchodných lodí v Červenom mori, ktorú v decembri vytvorili USA. Jej členmi sú aj viaceré krajiny EÚ vrátane Francúzska, Grécka, Holandska, Španielska či Talianska.



Detaily prípadnej misie EÚ ešte len majú byť vypracované a európski diplomati uviedli, že prvé rokovania o tejto otázke sa uskutočnia budúci utorok v Bruseli. Ministri zahraničných vecí EÚ by podľa diplomatov mohli dohodu dosiahnuť už na svojom najbližšom zasadnutí.



Španielsko v piatok oznámilo, že sa nebude podieľať na žiadnej námornej misií v Červenom mori. "Od začiatku tvrdíme, že Španielsko sa nezúčastní, pretože je pevne angažované v ďalších misiách," povedala španielska ministerka obrany Margarita Roblesová. Madrid dôvody tohto rozhodnutia neuviedol, podľa miestnych médií však súvisia s vnútornou španielskou politikou, píše AFP.



Húsíovia, ktorých podporuje Irán, od začiatku konfliktu v Pásme Gazy opakovane útočia na obchodné lode plaviace sa cez Červené more. Po útokoch USA a Británie na povstalecké pozície v Jemene narástli obavy, že konflikt sa môže rozšíriť aj do ďalších krajín, komentuje AFP.