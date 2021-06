Krajiny EÚ sa dohodli na ekonomických sankciách voči Bielorusku

Na archívnej snímke bieloruský novinár Raman Pratasevič, ktorý bol zadržaný pri vynútenom prístátí lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku, vystúpil 14. júna 2021 v Minsku na tlačovej konferencii zvolanej bieloruským ministerstvom zahraničných vecí. Foto: TASR/AP

Brusel/Viedeň 18. júna (TASR) - Krajiny EÚ sa v piatok dohodli na sprísnení ekonomických sankcií voči Bielorusku. Ide o reakciu na incident s odklonom lietadla a zatknutím bieloruského novinára Ramana Prataseviča. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na vyjadrenia diplomatov a rakúskeho rezortu zahraničných vecí.V otázke uvalenia ekonomických sankcií sa podľa nich podarilo dosiahnuť technickú zhodu po tom, ako svoje námietky stiahlo Rakúsko. Oficiálne schválenie na politickej úrovni sa očakáva v priebehu júna.Ak k tomu skutočne dôjde, pôjde o doposiaľ najrazantnejšiu reakciu EÚ na májový incident, píše Reuters. Únia už sprísnila sankcie proti Lukašenkovým podporovateľom a bieloruským aerolíniám zakázala využívať vzdušný priestor EÚ.Nové široko koncipované sankcie EÚ by mali postihnúť bieloruský finančný sektor. Mali by zahŕňať zákaz poskytovania nových úverov EÚ Minsku, zákaz investovania do cenných papierov a krátkodobých dlhopisov, zákaz poskytovania bankových investičných služieb a investičných úverov.Lietadlo spoločnosti Ryanair muselo 23. mája počas letu z Grécka do Litvy núdzovo pristáť na minskom letisku. Oficiálne sa tak stalo pre nahlásenie bomby na palube, ktoré sa však ukázalo byť falošné. V lietadle sa nachádzal aj bieloruský opozičný novinár a aktivista Raman Pratasevič so svojou priateľkou Sofiou Sapegovou, ktorých po pristátí v Minsku zadržali. Viacerí predstavitelia EÚ označili postup bieloruských úradov za akt štátneho pirátstva.Technickú zhodu na ekonomických sankciách voči Minsku sa podarilo dosiahnuť v piatok na úrovni expertov z jednotlivých členských krajín, keď svoje námietky stiahlo Rakúsko, ktoré má v Bielorusku silné finančné záujmy. Rakúska banka Raiffeisen Bank podniká v tejto postsovietskej republike prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Priorbank.Lídri EÚ sa na budúci týždeň stretnú na dvojdňovom summite, ktorý sa začne vo štvrtok. Zatiaľ nie je jasné, či na ňom odsúhlasia aj dohodnuté sankcie voči bieloruskému finančnému sektoru." uvádza sa vo vyhlásení rakúskeho rezortu diplomacie.Experti členských krajín sa tiež dohodli, že sankcie by mali zahŕňať aj zákaz vývozu komunikačných zariadení využiteľných na špionážne aktivity, ako aj na sprísnení zbrojného embarga voči Minsku. Schválili tiež reštrikcie na dovoz bieloruských tabakových výrobkov, ropných produktov a potaše.Výnimky zo sankcií by sa mali poskytovať len z humanitárnych dôvodov a reštrikcie by sa nemali dotknúť súkromných vkladov bieloruských občanov, uviedol jeden z diplomatov citovaných agentúrou Reuters.