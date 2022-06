Diplomati: Na udelení kandidátskeho štatútu pre Ukrajinu je v EÚ zhoda

Luxemburg 21. júna (TASR) - Zástupcovia členských krajín Európskej únie počas utorkového zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu podporili udelenie štatútu kandidátskej krajiny vojnou zničenej Ukrajine. Počas tlačovej konferencie to potvrdil štátny tajomník francúzskeho ministerstva zahraničných vecí pre európske záležitosti Clément Beaune. Informovala o tom agentúra AFP.



Beaune po stretnutí s partnermi z členských štátov EÚ povedal, že v Únii existuje "úplný konsenzus" v otázke udelenia štatútu pre Ukrajinu. Tento krok by mal byť formálne odklepnutý koncom tohto týždňa na summite lídrov EÚ v Bruseli.



"Neexistuje jediná krajina, ktorá by mala s týmto návrhom problémy," povedal luxemburský minister zahraničných vecí Jean Asselborn. Na summite "ukážeme veľkú jednomyseľnosť," dodal.



"Nezaznamenal som žiadny hlas proti," vyhlásil po rokovaní český minister pre európske záležitosti Mikuláš Bek. Podľa neho je zrejmý všeobecný súhlas, aby sa Ukrajina oficiálne stala kandidátom na členstvo v EÚ.



Európska exekutíva minulý týždeň navrhla urobiť prvý symbolický krok, ktorý by Ukrajinu nasmeroval na cestu prístupového procesu. Prijatie Ukrajiny za riadneho člena EÚ však podľa AFP môže trvať ešte niekoľko rokov či dokonca desaťročí. Krajina totiž bude musieť podobne ako Moldavsko splniť všetky podmienky potrebné na vstup do európskeho klubu.