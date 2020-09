Diplomati podporili dvojštátové riešenie izraelsko-palestínskej otázky

Ammán 24. septembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí štyroch arabských a európskych krajín vo štvrtok zdôraznili, že dvojštátové riešenie izraelsko-palestínskej otázky je jediným, ktoré môže ukončiť konflikt na Blízkom východe. Zároveň vyzvali Izraelčanov a Palestínčanov, aby sa na tomto základe vrátili k rokovaciemu stolu, informuje tlačová agentúra DPA.



Šéfovia diplomacie z Egypta, Jordánska, Francúzska a Nemecka sa stretli v jordánskom hlavnom meste Ammán, kde rokovali o blízkovýchodnom konflikte. Zástupca Nemecka Heiko Maas sa na rozhovoroch zúčastnil iba prostredníctvom telemostu, keďže musel v stredu v súvislosti s koronavírusovou hrozbou ísť do karantény.



"Bez urovnania konfliktu na základe dvojštátového riešenia nebude existovať úplný a trvalý mier," uviedol na tlačovom brífingu po rokovaní najvyšší jordánsky diplomat Ajman Safadí. Jeho slová potvrdil aj francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.



Palestínčania a Izraelčania musia preukázať svoj záväzok voči dialógu a "my sme pripravení podporiť tento proces", dodal Le Drian.



Štvorica ministrov tiež vyzdvihla nedávno dosiahnuté dohody o normalizácii vzťahov, ktoré židovský štát uzatvoril so Spojenými arabskými emirátmi a Bahrajnom. Maas, ktorý tieto kroky privítal, vyhlásil, že ide o dôkaz toho, že "mier v danom regióne je možný".



Egyptský minister zahraničných vecí Sámih Šukrí povedal, že tieto dohody sú "dôležitým posunom k väčšej podpore a interakcii s cieľom dosiahnuť úplný mier".



Egypt bol prvou arabskou krajinou, ktorá v roku 1979 podpísala s Izraelom mierovú dohodu. Jordánsko tak učinilo v roku 1994.