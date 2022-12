Diplomati pre DPA: EÚ zavedie ďalšie sankcie voči Iránu

Brusel 12. decembra (TASR) - Členské krajiny Európskej únie zavedú ďalšie sankcie voči Iránu v súvislosti s vážnym porušovaním ľudských práv. V pondelok to v čase, keď sa v Bruseli stretávajú ministri zahraničných vecí EÚ, pre agentúru DPA uviedli viacerí diplomati.



Podľa zdrojov DPA bolo rozhodnutie o uvalení ďalších sankcií na Teherán prijaté jednomyseľne po tom, čo sa objavili správy, že Irán popravil už druhého demonštranta odsúdeného na trest smrti v súvislosti s protivládnymi protestmi.



Nové sankčné opatrenia namierené voči 20 osobám a jednej organizácii zahŕňajú zmrazenie ich prípadného majetku v EÚ a zákaz cestovania do krajín eurobloku.



DPA píše, že šéfovia diplomacií krajín EÚ prijali aj dodatočné sankcie voči Iránu za jeho podporu ruskej vojny na Ukrajine. Sankcie vstúpia do platnosti po tom, čo budú zverejnené v oficiálnom vestníku EÚ.



Celoštátne protesty vypukli v Iráne v polovici septembra po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej po zatknutí teheránskou mravnostnou políciou za údajné porušenie pravidiel obliekania pre ženy.



Demonštranti žiadajú pád súčasného režimu. Ich protesty sú jednou z najväčších výziev islamskej republike od jej vzniku v roku 1979, dodala al-Arabíja.



Podľa skupiny pre ľudské práva Iran Human Rights (IHR) so sídlom v Osle bezpečnostné zložky počas protestov v Iráne zabili už najmenej 458 ľudí vrátane 63 detí a 29 žien, pričom zatkli ďalších 18.200 ľudí.