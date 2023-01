Diplomati pre Reuters: EÚ pracuje na novom balíku sankcií proti Rusku

Brusel 20. januára (TASR) - Krajiny Európskej únie pracujú na desiatom balíku sankcií proti Rusku za vedenie vojny na Ukrajine. Majú začať platiť na budúci mesiac. Tlačovej agentúre Reuters to v piatok povedali diplomatické zdroje, informuje TASR.



Nové sankcie by okrem iného obmedzili spoluprácu EÚ s Moskvou v oblasti jadrového paliva, zakázali dovoz ruských diamantov a obmedzili obchodovanie s Bieloruskom ako spojenca Kremľa.



"Nasledujúci balík sankcií bude hotový niekedy okolo tragického prvého výročia invázie," povedal diplomatický zdroj. Druhý zdroj uviedol, že "je tu ambícia" mať sankčné opatrenia v tom čase už pripravené.



Vysokopostavení diplomati z troch krajín s umierneným postojom v piatok nepovedali, kto a čo by mohlo spadať pod nový balík. Zaradenie jednotlivcov na čiernu listinu si však vo všeobecnosti ľahšie získava súhlas všetkých 27 členských krajín EÚ ľahšie, než tvrdé ekonomické sankcie.



"Je príliš skoro to potvrdiť, veď sme nedávno odklepli deviaty balík," vyhlásil vysokopostavený diplomat z inej krajiny EÚ, ktorú ešte treba presvedčiť o potrebe pohnúť sa k ďalšej sérii sankcií, keďže tá predchádzajúca bola odsúhlasená len v decembri.